Загроза від Рівненської до Чернігівської області: РФ може наступати на Київ, — Жорін (відео)

Збройні сили Російської Федерації можуть почати новий наступ на Київ під прикриттям військових навчань "Запад 2025" у Білорусі. Росіяни діятимуть залежно від ситуації на фронті й спробують відтягнути Збройні сили України на північ, для боїв під Рівним, Житомиром та Черніговом, пояснив один з українських командирів.

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Про можливий наступ РФ заступник командира 3 ОШБр, підполковник Максим Жорін розповів Telegram-каналу Times of Ukraine.

Наступ РФ - Жорін про атаки з Білорусі див. з 7:24

Жорін відповів на питання журналістки, яка цікавилась ймовірністю прориву на північному кордоні та повторного наступу ЗС РФ на Київ. Військовий підтвердив, що росіяни дійсно можуть спробувати це зробити, але поки що не прийняли остаточного рішення. З його слів, спершу ворог оцінить наявні українські сили, успіхи та неуспіхи у боях. На думку Жоріна, під загрозою північні області від Рівного до Чернігова.

"Так, загроза [наступу на Київ] існує. [Ще можуть бути напрямки] — це, безумовно, Чернігівщина, Житомирщина, майже весь кордон з Рівненщиною", — сказав він.

Військовий уточнив, що росіяни, коли починали вторгнення у 2022 році, мали план, відповідно до якого вони рушали з півночі та перерізали основні траси та логістику з заходу на схід. Якщо ворог цього доб'ється, то може статись "колапс та ускладнення". Втім, на сьогодні російське командування не має впевненості, що зможе цього досягнути, тому нового наступу і немає.

"Нічого не змінилося. Вони в цю сторону теж дивляться. Проте на сьогодні вони розуміють, що цього не зможуть зробити. Саме тому цього й не роблять. Якщо росіянам не показувати сили як на полі бою, так і на світовій арені, то вони можуть в себе повірити і спробувати це зробити", — пояснив Жорін.

Наступ РФ — деталі

Зазначимо, "Запад 2025" — спільні військові навчання РФ та Білорусі, заплановані на середину вересня 2025 року. Як зауважив головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський у розмові з "Лівим берегом", росіяни планують організувати "видимість навчань". Насправді противник перекине війська та створить угрупування, яке, за потреби, може стати новою загрозою. На думку Сирського, не варто очікувати завершення війни, оскільки "її темпи лише наростають".

Фокус зібрав думки військових оглядачів та експертів щодо можливості наступу РФ з півночі. Військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко пояснив, що плани росіян залежатимуть від кількості живої сили, яку зберуть на навчання у Білорусі. Зокрема, у перші дні вторгнення РФ кинула вперед 40-тисячне військо, але для нового наступу знадобиться 80-100 тис. На думку Коваленка, турбуватись варто навіть у випадку, якщо буде 20 тис. солдатів: вони можуть створити проблеми на кордоні.

Нагадуємо, 4 червня аналітики проєкту DeepState повідомили про продовження наступу РФ у Сумській області й про окупацію двох сіл на шляху до обласного центру.