"Пытается убедить Путина": Волкер объяснил, почему Трамп давит исключительно на Украину

Президент США Дональд Трамп давит на украинскую власть, потому что считает Киев более слабой стороной, а президента РФ Владимира Путина все еще надеется просто убедить прекратить войну.

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Такое отношение к Украине со стороны американского президента в ближайшее время не изменится, заявил в интервью Главкому бывший специальный представитель Государственного департамента США по вопросам Украины Курт Волкер.

"По моему мнению, Трамп разочарован тем, что Путин не хочет прекратить эту войну. А он думал, что так было бы очень просто и естественно это сделать, но этого не происходит. Думаю, что Трамп удивлен из-за этого, но до сих пор пытается убедить Путина согласиться на прекращение огня, вместо того, чтобы прибегнуть к принуждению", — сказал Волкер.

По его словам, Трамп может считать согласие Путина прекратить войну единственным способом завершить российско-украинскую войну и поэтому не вводит новые санкции против Москвы и не критикует президента РФ.

"И это ведет к очень несбалансированному способу оценки этой войны. Трамп оказывает много давления на Украину и имеет большие ожидания от нее, потому что рассматривает Украину как более слабую сторону и одновременно вообще не возлагает таких ожиданий на Россию", — пояснил Волкер.

Он также подчеркнул, что такой подход со стороны администрации Трампа будет продолжаться.

"Трамп не изменит ничего из того, что он делает сейчас", — подчеркнул Волкер.

Напомним, 12 июня Трамп сказал, что Путин потерял 51 миллион человек во Второй мировой войне.

В мае Курт Волкер заявил, что в мирных переговорах не хватает давления на Россию, чтобы принудить агрессора к перемирию.