"Намагається переконати Путіна": Волкер пояснив, чому Трамп тисне виключно на Україну

Президент США Дональд Трамп тисне на українську владу, тому що вважає Київ слабшою стороною, а президента РФ Володимира Путіна все ще сподівається просто переконати припинити війну.

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Таке ставлення до України зі сторони американського президента найближчим часом не зміниться, заявив в інтерв'ю Главкому колишній спеціальний представник Державного департаменту США з питань України Курт Волкер.

"На мою думку, Трамп є розчарованим тим, що Путін не хоче припинити цю війну. А він думав, що так було б дуже просто і природно це зробити, але цього не відбувається. Думаю, що Трамп здивований через це, але й досі намагається переконати Путіна погодитися на припинення вогню, замість того, щоб удатися до примусу", — сказав Волкер.

За його словами, Трамп може вважати згоду Путіна припинити війну єдиним способом завершити російсько-українську війну і тому не запроваджує нові санкції проти Москви та не критикує президента РФ.

"І це веде до дуже незбалансованого способу оцінки цієї війни. Трамп чинить багато тиску на Україну і має великі очікування від неї, бо розглядає Україну як слабшу сторону і водночас узагалі не покладає таких очікувань на Росію", — пояснив Волкер.

Він також підкреслив, що такий підхід з боку адміністрації Трампа буде продовжуватися.

"Трамп не змінить нічого з того, що він робить зараз", — наголосив Волкер.

Нагадаємо, 12 червня Трамп сказав, що Путін втратив 51 мільйон людей у Другій світовій війні.

У травні Курт Волкер заявив, що в мирних переговорах не вистачає тиску на Росію, щоб примусити агресора до перемир'я.