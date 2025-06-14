"Максимум 40 минут могли поспать": двое воинов НГУ 40 дней держали позицию в окружении (видео)

Двое нацгвардейцев более месяца находились в окружении ВС РФ под Покровском. Их обстреливали из артиллерии и атаковали дронами, препятствуя эвакуации, а воины стойко держали позицию.

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За 40 дней боев бойцы почти не спали и похудели, но выжили. Это испытание сделало "Трейдера" и "Джойстика" из ровненского подразделения НГУ друзьями. Воспоминаниями с передовой они поделились в сюжете "Суспільне" от 13 июня.

"Трейдер" рассказал, что в прошлом году нацгвардейцы держали оборону на Авдеевском направлении, а в этом году — на Покровском. Если сравнивать, то воевать в 2025 году, по его мнению, гораздо труднее.

"Враг коварный, очень много дронов появилось. Постоянно так было, что висит над тобой дрон с гранатой или с газами, или с зажигалками, и ты даже банально просто не можешь сходить в туалет", — пояснил военный.

Его собрат вспомнил, как однажды передали по рации, что в их направлении едет российская БМП. Техника заехала в тыл, поездила также на другие позиции, и вскоре была уничтожена.

"Здесь выхода нет — или он тебя, или ты его. И надо принимать решение быстро", — подчеркнул "Джойстик".

По его словам, бой длился примерно 30 минут. Во время того штурма ВС РФ применили "очень много" дронов, также работали вражеские минометчики.

"Я во время выполнения задания потерял где-то в районе 10 килограммов. Бывало такое, что ночью мы максимум 40 минут могли поспать, час максимум. Постоянное истощение, постоянные штурмы врага, постоянные "сбросы" на позицию. Жестко, нас "гладили" на этой неделе жестко", — вспомнил "Трейдер".

Он рассказал, что записывал жене голосовые сообщения через рацию. С нацгвардейцами связывался командир, включал диктофон и предлагал передать сообщение. Последнее такое сообщение для любимой было записано на 35-й день. Она потом рассказывала, что чувствовала неладное и молилась за мужа.

"Когда тебя штурмуют, ты все делаешь на эмоциях. Не переживаешь, не смотришь — "сбрось", не "сбрось", что там по тебе летит. Ты чисто делаешь свою работу. Страшно не было", — поделился "Джойстик".

Задание продолжительностью в 40 дней доказало бойцам, что побратим на позиции — это опора, поэтому нужно дружить. Также "Трейдер" признался, что начал ценить моменты, которые могут казаться обыденностью, — ветер, солнце, встречи с людьми. Он подчеркнул, что начал любить жизнь, побывав на грани смерти.

Из показанного в сюжете видео можно предположить, что события разворачивались зимой, ведь позиция была заснеженная. На кадрах военные жалуются, что хотят поскорее ротации, не принимали душ и не брились больше месяца. "Трейдер" подчеркнул, что воюет для себя и своей семьи, а также для всех украинцев. Оборону Украины он назвал своим долгом и честью.

Напомним, президент Владимир Зеленский заявил, что Россия сконцентрировала на Сумском направлении 53 тысячи бойцов. По его словам, максимальная глубина боевых действий — 7 километров от границы.

14 июня заместитель министра обороны Анатолий Клочко рассказал, что украинский ЗРК "Бук" получил новую жизнь. ЗРК, которые достались ВСУ в наследство от Советского Союза, взялись модернизировать.