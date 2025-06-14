"Максимум 40 хвилин могли поспати": двоє воїнів НГУ 40 днів тримали позицію в оточенні (відео)

Двоє нацгвардійців понад місяць перебували в оточенні ЗС РФ під Покровськом. Їх обстрілювали з артилерії та атакували дронами, перешкоджаючи евакуації, а воїни стійко тримали позицію.

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За 40 днів боїв бійці майже не спали та схудли, але вижили. Це випробовування зробило "Трейдера" і "Джойстика" з рівненського підрозділу НГУ друзями. Спогадами з передової вони поділились у сюжеті "Суспільне" від 13 червня.

"Трейдер" розповів, що минулого року нацгвардійці тримали оборону на Авдіївському напрямку, а цьогоріч — на Покровському. Якщо порівнювати, то воювати у 2025 році, на його думку, набагато важче.

"Ворог підступний, дуже багато дронів з’явилося. Постійно так було, що висить над тобою дрон з гранатою чи з газами, чи з запальничками, і ти навіть банально просто не можеш сходити в туалет", — пояснив військовий.

Його побратим згадав, як одного разу передали по рації, що в їхньому напрямку їде російська БМП. Техніка заїхала у тил, поїздила також на інші позиції, і невдовзі була знищена.

"Тут виходу немає — або він тебе, або ти його. І треба ухвалювати рішення швидко", — підкреслив "Джойстик".

З його слів, бій тривав приблизно 30 хвилин. Під час того штурму ЗС РФ застосували "дуже багато" дронів, також працювали ворожі мінометники.

"Я під час виконання завдання втратив десь в районі 10 кілограмів. Бувало таке, що вночі ми максимум 40 хвилин могли поспати, годину максимум. Постійне виснаження, постійні штурми ворога, постійні "скиди" на позицію. Жорстко, нас "прасували" цього тижня жорстко", — згадав "Трейдер".

Він розповів, що записував дружині голосові повідомлення через рацію. З нацгвардійцями зв’язувався командир, вмикав диктофон і пропонував передати повідомлення. Останнє таке повідомлення для коханої було записане на 35-й день. Вона потім розповідала, що відчувала неладне і молилась за чоловіка.

"Коли тебе штурмують, ти все робиш на емоціях. Не переживаєш, не дивишся — "скиди", не "скиди", що там по тобі летить. Ти суто робиш свою роботу. Страшно не було", — поділився "Джойстик".

Завдання тривалістю у 40 днів довело бійцям, що побратим на позиції — це опора, тому потрібно дружити. Також "Трейдер" зізнався, що почав цінувати моменти, які можуть здаватись буденністю, — вітер, сонце, зустрічі з людьми. Він підкреслив, що почав любити життя, побувавши на межі смерті.

З показаного у сюжеті відео можна припустити, що події розгорталися взимку, адже позиція була засніжена. На кадрах військові скаржаться, що хочуть скоріше ротації, не приймали душ і не голились понад місяць. "Трейдер" підкреслив, що воює для себе й своєї сім’ї, а також для усіх українців. Оборону України він назвав своїм обов’язком і честю.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський заявив, що Росія сконцентрувала на Сумському напрямку 53 тисячі бійців. З його слів, максимальна глибина бойових дій — 7 кілометрів від кордону.

14 червня заступник міністра оборони Анатолій Клочко розповів, що український ЗРК "Бук" отримав нове життя. ЗРК, які дістались ЗСУ в спадок від Радянського Союзу, взялися модернізовувати.