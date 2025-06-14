Четвертый обмен за неделю: Украина вернула домой военнопленных из РФ (фото)

Украина провела четвертый обмен в рамках договоренностей с РФ в Стамбуле, говорится в заявлении президента Зеленского. Среди тех, кто вернулись в Украину, есть военные, которые находились в плену РФ с 2022 года, принадлежали к различным составляющим Сил обороны и воевали на разных направлениях.

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Украина вернула домой военнослужащих Сил обороны, которые находились в российском плену с 2022 года и служили в различных подразделениях Сил обороны. Среди тех, кого Киев вернул обратно, есть представители Вооруженных Сил, Национальной гвардии, Государственной пограничной службы и Государственной специальной службы транспорта, говорится в заявлении президента Украины Владимира Зеленского.

"Это уже четвертый обмен за неделю. Сегодня среди ребят, которые вернулись в Украину, много тех, кто был в плену еще с 2022 года. Обязательно должны освободить всех и работаем именно для этого, чтобы никого не оставлять врагу", — заявил глава государства.

Украина вернула домой из плена РФ военных (фото: Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными) Украина вернула домой из плена РФ военных (фото: Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными)

Позже Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными (КШПОВ) сообщил больше деталей об освобожденных военнослужащих из плена РФ. В заявлении говорится, что значительная часть освобожденных находилась в неволе с 2022 года и попала в плен во время обороны Мариуполя.

"Большинство освобожденных сегодня Защитников — офицеры. Также часть освобожденных — моложе 25 лет. В общем домой возвращаются украинцы, воевавшие на Донецком, Запорожском, Луганском, Херсонском, Харьковском, Сумском и Курском направлениях", — указывают в КШПОВ.

Там добавили, что освобожденные из плена РФ военнослужащие пройдут осмотр у медиков, получат физическую и психологическую реабилитацию, а также все выплаты за время пребывания в российском плену.

Ранее сообщалось, что Украина и РФ провели новый обмен пленными. Среди категорий тех, кого возвращают сейчас, — раненые и тяжелораненые бойцы, а также младше 25 лет.

Впоследствии стало известно об осуществленном новом обмене военнопленных. Омбудсмен Дмитрий Лубинец сообщил, что украинские военные находились в плену с первых дней полномасштабного вторжения, а некоторые считались пропавшими без вести.