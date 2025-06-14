Четвертий обмін за тиждень: Україна повернула додому військовополонених з РФ (фото)

Україна провела четвертий обмін у рамках домовленостей з РФ у Стамбулі, йдеться в заяві президента Зеленського. Серед тих, хто повернулися до України, є військові, які перебували в полоні РФ з 2022 року та належали до різних складових Сил оборони та воювали на різних напрямках.

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Україна повернула додомувійськовослужбовців Сил оборони, які перебували у російському полоні з 2022 року та служили в різних підрозділах Сил оборони. Серед тих, кого Київ повернув назад, є представники Збройних Сил, Національної гвардії, Державної прикордонної служби та Державної спеціальної служби транспорту.різних військових підрозділів, йдеться у заяві президента України Володимира Зеленського.

"Це вже четвертий обмін за тиждень. Сьогодні серед хлопців, які повернулись в Україну, багато тих, хто був у полоні ще з 2022 року. Обовʼязково маємо звільнити всіх і працюємо саме для цього, щоб нікого не залишати ворогу", — заявив глава держави.

Україна повернула додому з полону РФ військових (фото: Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими) Україна повернула додому з полону РФ військових (фото: Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими)

Пізніше Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими (КШППВ) повідомив більше деталей про звільнених військовослужбовців з полону РФ. У заяві йдеться, що значна частина звільнених перебувала в неволі з 2022 року та потрапила в полон під час оборони Маріуполя.

"Більшість визволених сьогодні Захисників — офіцери. Також частина звільнених — молодші 25 років. Загалом додому повертаються українці, що воювали на Донецькому, Запорізькому, Луганському, Херсонському, Харківському, Сумському та Курському напрямках", — вказують в КШППВ.

Там додали, що звільнені з полону РФ військовослужбовці пройдуть огляд у медиків, отримають фізичну та психологічну реабілітацію та отримають всі виплати за час перебування в російському полоні.

Раніше повідомлялося, що Україна і РФ провели новий обмін полоненими. Серед категорій тих, кого повертають зараз, — поранені та важкопоранені бійці, а також молодші за 25 років.

Згодом стало відомо про здійснений новий обмін військовополонених. Омбудсмен Дмитро Лубінець повідомив, що українській військові перебували у полоні з перших днів повномасштабного вторгнення, а деякі вважались зниклими безвісти.