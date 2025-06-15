В российской Елабуге атакован завод по производству "Шахедов": что известно (фото)

С самого утра воскресенья в аэропортах Казани и Нижнекамска в Татарстане ввели ограничения на прием и отправку рейсов из-за неизвестных БПЛА.

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В 06:30 в Татарстане объявили режим "Ковер" из-за неизвестных дронов, которые местные жители видели в Чистополе и Елабуге, пишет российский Telegram-канал Mash.

На данный момент в аэропорту Казани задерживаются сорок три рейса: на вылет опаздывают 23 самолета и 20 — на прибытие.

Как сообщается, в Алабуге якобы сбили беспилотник.

Люди говорят, что услышали грохот, а после увидели, как в небо поднимается черный дым.

Также, со слов местных, БПЛА утром сбили в одном из сел.

Фото: скриншот

Фото: Соцсети

Местные жители публикуют фотографии дыма над городом и сообщения об эвакуации жителей общежития, однако детали атаки на данный момент неизвестны.

В Елабуге расположен российский военный завод, построенный в 2023 году в особой экономической зоне "Алабуга". На нем, в частности, производят ударные беспилотники по иранской технологии. Кроме того, там выпускают разведывательные дроны типа "Альбатрос".

Напомним, утром 10 июня ударные дроны атаковали объекты в республике Татарстан. В частности БПЛА ударили по Елабуге, где производят "Шахеды".

Кроме того, завод по производству "Шахедов" в Елабуге был атакован в конце мая. В апреле 2025 года ударные дроны повредили производство ударных дронов типа "Шахед", действующее в городе.