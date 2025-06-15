У російській Єлабузі атаковано завод із виробництва "Шахедів": що відомо (фото)

Від самого ранку неділі в аеропортах Казані та Нижньокамська в Татарстані ввели обмеження на приймання та відправлення рейсів через невідомі БПЛА.

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О 06:30 у Татарстані оголосили режим "Ковер" через невідомі дрони, які місцеві жителі бачили в Чистополі та Єлабузі, пише російський Telegram-канал Mash.

Наразі в аеропорту Казані затримуються сорок три рейси: на виліт запізнюються 23 літаки і 20 — на прибуття.

Як повідомляється, в Алабузі нібито збили безпілотник.

Люди кажуть, що почули гуркіт, а потім побачили, як у небо здіймається чорний дим.

Також, зі слів місцевих, БПЛА вранці збили в одному з сіл.

Фото: скриншот

Фото: Соцсети

Місцеві жителі публікують фотографії диму над містом і повідомлення про евакуацію мешканців гуртожитку, проте деталі атаки наразі невідомі.

У Єлабузі розташований російський військовий завод, побудований 2023 року в особливій економічній зоні "Алабуга". На ньому, зокрема, виробляють ударні безпілотники за іранською технологією. Крім того, там випускають розвідувальні дрони типу "Альбатрос".

Нагадаємо, вранці 10 червня ударні дрони атакували об'єкти в республіці Татарстан. Зокрема БПЛА вдарили по Єлабузі, де виробляють "Шахеди".

Крім того, завод із виробництва "Шахедів" у Єлабузі був атакований наприкінці травня. У квітні 2025 року ударні дрони пошкодили виробництво ударних дронів типу "Шахед", що діяло в місті.