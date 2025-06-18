Ситуация на фронте: ВС РФ имели успехи в районе трех населенных пунктов, в частности на Сумщине, — DeepState (карта)

Российская армия продвинулась на нескольких направлениях на фронте, в частности в Сумской области и в Донецкой области — возле Покровска и Константиновки. Одной из самых горячих ситуация остается на Покровском направлении, где, по данным Генштаба ВСУ, ВС РФ пытались 53 раза прорвать украинскую оборону.

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"Враг продвинулся возле Юнаковки, Мирного и Зари", — говорится в сводке проекта DeepState за 18 июня.

Россияне в частности имели продвижение возле населенного пункта Юнаковка, расположенного на северо-востоке от областного центра Сумской области.

DeepState | ситуация возле Юнаковки

В Донецкой области российская армия продвинулась в районе населенного пункта Мирное, расположенного на северо-востоке от Покровска.

DeepState | ситуация возле Мирного

Также российская армия имела успехи в районе населенного пункта Заря, расположенного на юго-западе от Константиновки, куда враг пытается давить с разных сторон. Ситуацию вокруг Константиновки можно увидеть на онлайн-карте проекта.

DeepState | ситуация возле Зари

Ранее в DeepState сообщали, что именно на трассе Покровск-Константиновка в мае врагу удалось завоевать больше всего территорий.

Ситуация на фронте: где давят ВС РФ

По состоянию на 17 июня, по сводке Генштаба ВСУ по ситуации в течение суток, произошло 155 боевых столкновений.

"На Северо-Слобожанском и Курском направлениях с начала суток украинские воины отбили 28 штурмовых действий оккупантов", — говорится в сообщении.

Одной из самых горячих ситуация остается на Покровском направлении: там россияне пытались прорвать украинскую оборону, осуществляя атаки в направлении 12 населенных пунктов.

На Новопавловском направлении ВС РФ пытались по меньшей мере 20 раз прорвать оборону ВСУ.

Напомним, 17 июня в агентстве при Минобороны "АрміяInform" рассказали, что голодные россияне под Лиманом массово сдаются в плен.

Также бойцы 47-й отдельной механизированной бригады показали 17 июня, как горят дроны-разведчики ВС РФ.