Ситуація на фронті: ЗС РФ мали успіхи в районі трьох населених пунктів, зокрема на Сумщині, — DeepState (мапа)

Російська армія просунулася на кількох напрямках на фронті, зокрема у Сумській області та на Донеччині — біля Покровська та Костянтинівки. Однією з найгарячіших ситуація залишається на Покровському напрямку, де, за даними Генштабу ЗСУ, ЗС РФ намагалися 53 рази прорвати українську оборону.

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"Ворог просунувся біля Юнаківки, Мирного та Зорі", — йдеться у зведенні проєкту DeepState за 18 червня.

Росіяни зокрема мали просування біля населеного пункту Юнаківка, розташованого на північному сході від обласного центру Сумської області.

DeepState | ситуація біля Юнаківки

У Донецькій області російська армія просунулася в районі населеного пункту Мирне, розташованого на північному сході від Покровська.

DeepState | ситуація біля Мирного

Також російська армія мала успіхи в районі населеного пункту Зоря, розташованого на південному заході від Костянтинівки, куди ворог намагається тиснути з різних сторін. Ситуацію довкола Костянтинівки можна побачити на онлайн-мапі проєкту.

DeepState | ситуація біля Зорі

Раніше у DeepState повідомляли, що саме на трасі Покровськ-Костянтинівка у травні ворогу вдалося завоювати найбільше територій.

Ситуація на фронті: де тиснуть ЗС РФ

Станом на 17 червня, за зведенням Генштабу ЗСУ щодо ситуації упродовж доби, відбулося 155 бойових зіткнень.

"На Північно-Слобожанському і Курському напрямках з початку доби українські воїни відбили 28 штурмових дій окупантів", — йдеться у повідомленні.

Однією з найгарячіших ситуація залишається на Покровському напрямку: там росіяни намагалися прорвати українську оборону, здійснюючи атаки у напрямку 12 населених пунктів.

На Новопавлівському напрямку ЗС РФ намагалися щонайменше 20 разів прорвати оборону ЗСУ.

Нагадаємо, 17 червня в агенції при Міноборони "АрміяInform" розповіли, що голодні росіяни під Лиманом масово здаються в полон.

Також бійці 47-ї окремої механізованої бригади показали 17 червня, як горять дрони-розвідники ЗС РФ.