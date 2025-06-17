"ППО нового покоління": бійці 47-ї ОМБр показали, як горять дрони-розвідники ЗС РФ (фото, відео)

Російських розвідбезпілотників ZALA стало на 80% менше в зоні відповідальності сил ППО 47-ї окремої механізованої бригади. Ворожі дрони падають ще на підльоті.

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Підрозділ ППО Skywars 47-ї ОМБр "Маґура" на Сумському напрямку навчився ефективно випалювати ворожі дрони. Фото та відео процесу військові опублікували в Telegram.

Один український FPV-дрон ціною в 1 000 доларів за виліт може знищити дрон-розвідник ЗС РФ за 40 000 доларів. Таких вильотів у FPV-команди 47-ї ОМБр може бути понад 50.

Один український FPV-дрон знищує БпЛА-розвідник ворога за 40 000 доларів

"Це ППО наступного покоління, яке стало реальністю завдяки креативності та ініціативі наших військових", — поділилися результатами в бригаді.

За підрахунками фахівців, це рішення для ППО буде вигідним з погляду економіки війни. Такі дрони рятують артилерію ЗСУ і зменшують ступінь ураження БпЛА "Ланцет" підрозділів піхоти на позиціях.

Дрони-ППО рятують артилерію ЗСУ

"У цій технології ми значно випереджаємо росіян", — підсумували військові.

Нагадаємо, оборонний кластер Brave1 представив високотехнологічну систему радіоелектронної боротьби Algiz AM, яка ефективно знешкоджує дрони типу Mavic.

Військові ЗСУ нещодавно вперше збили російський дрон "Гербера" за допомогою БпЛА типу Talon.