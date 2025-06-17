"ПВО нового поколения": бойцы 47-й ОМБр показали, как горят дроны-разведчики ВС РФ (фото, видео)
Российских разведбеспилотников ZALA стало на 80% меньше в зоне ответственности сил ПВО 47-й отдельной механизированной бригады. Вражеские дроны падают еще на подлете.
Подразделение ПВО Skywars 47-й ОМБр "Магура" на Сумском направлении научилось эффективно выжигать вражеские дроны. Фотографии и видео процесса военные опубликовали в Telegram.
Один украинский FPV-дрон ценой в 1 000 долларов за вылет может уничтожить дрон-разведчик ВС РФ за 40 000 долларов. Таких вылетов у FPV-команды 47-й ОМБр может быть больше 50.
"Это ПВО следующего поколения, которое стало реальностью благодаря креативности и инициативе наших военных", — поделились результатами в бригаде.
По подсчетам специалистов, данное решение для ПВО будет выгодно с точки зрения экономики войны. Такие дроны спасают артиллерию ВСУ и уменьшают степень поражения БПЛА "Ланцет" подразделений пехоты на позициях.
"В этой технологии мы значительно опережаем россиян", — заключили военные.
Напомним, оборонный кластер Brave1 представил высокотехнологичную систему радиоэлектронной борьбы Algiz AM, которая эффективно обезвреживает дроны типа Mavic.
Военные ВСУ недавно впервые сбили российский дрон "Гербера" с помощью БПЛА типа Talon.