"ПВО нового поколения": бойцы 47-й ОМБр показали, как горят дроны-разведчики ВС РФ (фото, видео)

Российских разведбеспилотников ZALA стало на 80% меньше в зоне ответственности сил ПВО 47-й отдельной механизированной бригады. Вражеские дроны падают еще на подлете.

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Подразделение ПВО Skywars 47-й ОМБр "Магура" на Сумском направлении научилось эффективно выжигать вражеские дроны. Фотографии и видео процесса военные опубликовали в Telegram.

Один украинский FPV-дрон ценой в 1 000 долларов за вылет может уничтожить дрон-разведчик ВС РФ за 40 000 долларов. Таких вылетов у FPV-команды 47-й ОМБр может быть больше 50.

Один украинский FPV-дрон уничтожает БПЛА-разведчик врага за 40 000 долларов

"Это ПВО следующего поколения, которое стало реальностью благодаря креативности и инициативе наших военных", — поделились результатами в бригаде.

По подсчетам специалистов, данное решение для ПВО будет выгодно с точки зрения экономики войны. Такие дроны спасают артиллерию ВСУ и уменьшают степень поражения БПЛА "Ланцет" подразделений пехоты на позициях.

Дроны-ПВО спасают артиллерию ВСУ

"В этой технологии мы значительно опережаем россиян", — заключили военные.

Напомним, оборонный кластер Brave1 представил высокотехнологичную систему радиоэлектронной борьбы Algiz AM, которая эффективно обезвреживает дроны типа Mavic.

Военные ВСУ недавно впервые сбили российский дрон "Гербера" с помощью БПЛА типа Talon.