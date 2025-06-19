"Кровавая осень": военный эксперт рассказал, действительно ли Украину ждет сверхсложное время

Командир роты 412-го полка "NEMESIS" Сил беспилотных систем ВСУ Александр Ярмак после массированного обстрела Киева и других городов Украины 17 июня заявил, что украинцев ждет "ужасная кровавая осень". Военный эксперт Олег Жданов не понимает, на чем базируются такие предположения.

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Олег Жданов считает, что на сегодняшний день способности Российской Федерации уменьшаются. Такое он сказал в комментарии ТСН.

"Не увеличиваются, а уменьшаются. Единственный у них ресурс, который пока что мы никак не можем перемолоть и перебороть — это человеческий ресурс. К сожалению, в этом смысле они нас превосходят. Нам приходится техническими средствами уравнивать возможности, уравнивать шансы, уравнивать соотношение личного состава на линии фронта", — рассказал Олег Жданов.

Сейчас Путин фактически получил от Трампа карт-бланш на поглощение Украины, считает эксперт. В то же время, по словам Олега Жданова, глава Кремля не может заставить нас сесть за стол переговоров на его условиях.

"Трамп дал понять, что все — Украину забирайте, что хотите, то с ней делайте, я не буду не помогать, не финансировать, не буду вмешиваться. Даже по переговорному процессу нас сегодня США задвинули в задние ряды. Казалось бы, Путин должен сейчас выкатить всю свою огневую мощь для того, чтобы заставить нас сесть за стол переговоров на его условиях. А этого не происходит. Почему не происходит? Потому что нечем. Да, дроны он может. Он неделю накапливал дроны. Отсчитывайте. Наша разведка дала цифру, что примерно 5200 дронов в месяц, из них где-то 50 на 50 боевые — небоевые. То есть 170 с лишним дронов в сутки. Если цифра меньше, вот как сегодня 58 дронов, значит где-то 100 с лишним дронов осталось на складе", — говорит Олег Жданов.

Таким образом Россия накапливает и раз в неделю нам устраивает массированные атаки дронами — по 200-300-400 единиц.

"РФ может запустить, но за счет накопления. А по ракетам так вообще. Сколько было Ту-95 в воздухе? Четыре. Но не девять, не десять, как это было год или два года назад. И ракет они несут на крыльях по две, а не по восемь, как это было в 2022-23 году. Так что я не вижу, где здесь "кровавая осень", — говорит эксперт.

Олег Жданов отметил, что Россия готовила массированный удар по Киеву около полутора месяцев.

"Если бы Путин имел такую возможность, то он бы сегодня повторил этот удар. И чем чаще бы он его наносил, тем больше было бы у него надежд, что он все же переломит нашу нацию и заставит нас капитулировать. Но этого не происходит. Здесь же надо смотреть на реальные факты", — объясняет эксперт.

Единственное, в чем может быть для Украины проблемная осень, по словам Олега Жданова, — это в оружии и личном составе.

"Вот наша огромная проблема. Вот там, на поле боя, я полностью согласен, что мы можем дойти до критической ситуации состояния наших Сил обороны. Если мы сейчас не найдем какие-то источники поставок оружия. Финансирование у нас есть, деньги у нас есть. Вот даже президент Зеленский, если бы Трамп не сбежал от него, хотел ему предложить купить этот военный пакет помощи за европейские деньги. Если мы найдем рынок и источник, то проблемы не будет. Если не найдем, то осень будет на фронте очень тяжелая. Потому что Путин не остановится, пока он не получит плацдарм на правом берегу в виде территории Запорожской и Херсонской областей", — считает Олег Жданов.

Ярмак о "кровавой осени"

17 июня военный Александр Ярмак призвал выезжать за город и держаться дальше от стратегической и критически важной инфраструктуры. Предупреждение для украинцев военный опубликовал в сториз на своей странице в Instagram. Он заявил, что украинцев ждет "ужасная кровавая осень".

18 июня Александр Ярмак объяснил подробнее, что он имел в виду под "кровавой осенью". Он написал на своей странице в Instagram, что война обостряется, враг наращивает производство ракет и дронов, удары становятся более масштабными. Поэтому перед Украиной и миром стоит большой вызов.

"Я неоднократно повторял, что такого ресурсного врага невозможно победить войском, его можно победить нацией!", — считает Ярмак.

Он обратился к каждому как к "боевой единице" и дал советы, как действовать дальше. В частности, речь идет о следующем:

"Рассредоточение личного состава. Враг атакует объекты критической инфраструктуры, производства, склады, дома. Позаботьтесь о своем месте жительства, работы, близость расположения к укрытию, этаж квартиры. Стратегически нам нужно зарываться под землю! Убежища должны быть комфортными и подготовленными!

Подготовка. MARCH в каждый дом. Если ты не знаешь о чем я, то у тебя проблемы. Загугли и пройди обучение! Пригодиться может в любую секунду!

Вовлеченность в армию. Может уже пора, друг! Мы создали одно из самых эффективных подразделений сил обороны @darknode.412, каждую ночь сбиваем кучу "Шахедов", работаем с секретными технологиями, достойно обеспечиваем всем необходимым! Ценим людей, подбираем должность, раскрываем лучшие навыки! Или "Шахеды" сами по себе попадают? Защищай свою семью с нами! Нас ждет будущее, в котором каждый человек должен иметь ВОС и знать свое место в общей системе защиты страны!

Мысль на ночь. Что я сегодня сделал для победы, чтобы спать в своем доме, в своей постели?", — написал он.

Военный добавил, что сейчас ситуация критическая, но не катастрофическая, поэтому требуется включение каждого. По его словам, еще есть время подготовиться к "действительно тяжелой осени, потому что враг готовится именно в этот период устроить основной террор".

Напомним, ВС РФ массированно атаковали Киев в ночь на 17 июня дронами типа Shahed и ракетами различных типов. Взрывы раздавались в нескольких районах города, в Киевской городской администрации сообщали о разрушениях в жилом доме в Соломенском районе. Из-за атаки в этот день погибли 28 человек.

В то же время президент России Владимир Путин оправдал массированные ракетные удары по украинским городам. Он заявил, что целью якобы являются объекты оборонно-промышленного комплекса.