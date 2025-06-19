"Кривава осінь": військовий експерт розповів, чи справді Україну чекає надскладний час

Командир роти 412-го полку "NEMESIS" Сил безпілотних систем ЗСУ Олександр Ярмак після масованого обстрілу Києва та інших міст України 17 червня заявив, що на українців чекає "жахлива кривава осінь". Військовий експерт Олег Жданов не розуміє, на чому базуються такі припущення.

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Олег Жданов вважає, що на сьогоднішній день спроможності Російської Федерації зменшуються. Таке він сказав у коментарі ТСН.

"Не збільшуються, а зменшуються. Єдиний у них ресурс, який поки що ми ніяк не можемо перемолоти і перебороти — це людський ресурс. На жаль, в цьому сенсі вони нас переважають. Нам доводиться технічними засобами рівняти можливості, рівняти шанси, рівняти співвідношення особового складу на лінії фронту", — розповів Олег Жданов.

Нині Путін фактично отримав від Трампа карт-бланш на поглинання України, вважає експерт. Водночас, за словами Олега Жданова, очільник Кремля не може змусити нас сісти за стіл перемовин на його умовах.

"Трамп дав зрозуміти, що все — Україну забирайте, що хочете, то з неї робіть, я не буду не допомагати, не фінансувати, не буду втручатися. Навіть по перемовному процесу нас сьогодні США задвинули в задні ряди. Здавалось би, Путін повинен зараз викатити всю свою міць вогневу для того, щоб змусити нас сісти за стіл перемовин на його умовах. А цього не стається. Чому не стається? Тому що немає чим. Так, дрони він може. Він тиждень накопичував дрони. Відраховуйте. Наша розвідка дала цифру, що приблизно 5200 дронів на місяць, із них десь 50 на 50 бойові — небойові. Тобто 170 з гаком дронів на добу. Якщо цифра менша, от як сьогодні 58 дронів, значить десь 100 з гаком дронів залишилось на складі", — каже Олег Жданов.

Таким чином Росія накопичує і раз на тиждень нам влаштовує масовані атаки дронами — по 200-300-400 одиниць.

"РФ може запустити, але за рахунок накопичення. А по ракетах так взагалі. Скільки було Ту-95 в повітрі? Чотири. Але не дев’ять, не десять, як це було рік чи два роки тому. І ракет вони несуть на крилах по дві, а не по вісім, як це було в 2022-23 році. То я не бачу, де тут "кривава осінь", — каже експерт.

Олег Жданов зазначив, що Росія готувала масований удар по Києву близько півтора місяця.

"Якби Путін мав таку можливість, то він би сьогодні повторив цей удар. І чим частіше б він його наносив, тим більше було б у нього сподівань, що він все ж таки переламає нашу націю і змусить нас капітулювати. Але цього не стається. Тут ж треба дивитися на реальні факти", — пояснює експерт.

Єдине, в чому може бути для України проблемна осінь, за словами Олега Жданова, — це в зброї та особовому складі.

"Ось наша величезна проблема. От там, на полі бою, я повністю погоджуюся, що ми можемо дійти до критичної ситуації стану наших Сил оборони. Якщо ми зараз не знайдемо якісь джерела постачання зброї. Фінансування у нас є, гроші у нас є. Ось навіть президент Зеленський, якби Трамп не втік від нього, хотів йому запропонувати купити цей військовий пакет допомоги за європейські гроші. Якщо ми знайдемо ринок і джерело, то проблеми не буде. Якщо не знайдемо, то осінь буде на фронті дуже важка. Тому що Путін не зупиниться, поки він не отримає плацдарм на правому березі у вигляді території Запорізької і Херсонської областей", — вважає Олег Жданов.

Ярмак про "криваву осінь"

17 червня військовий Олександр Ярмак закликав виїжджати за місто та триматися далі від стратегічної та критично важливої інфраструктури. Попередження для українців військовий опублікував у сториз на своїй сторінці в Instagram. Він заявив, що на українців чекає "жахлива кривава осінь".

18 червня Олександр Ярмак пояснив детальніше, що він мав на увазі під "кривавою осінню". Він написав на своїй сторінці в Instagram, що війна загострюється, ворог нарощує виробництво ракет та дронів, удари стають масштабнішими. Відтак перед Україною та світом стоїть великий виклик.

"Я неодноразово повторював, що такого ресурсного ворога неможливо перемогти військом, його можна перемогти нацією!", — вважає Ярмак.

Він звернувся до кожного як до "бойової одиниці" і дав поради, як діяти далі. Зокрема, йдеться про таке:

"Розосередження особового складу. Ворог атакує обʼєкти критичної інфраструктури, виробництва, склади, будинки. Потурбуйтесь про своє місце проживання, роботи, близькість розташування до укриття, поверх квартири. Стратегічно нам потрібно зариватись під землю! Сховища мають бути комфортними і підготовленими!

Підготовка. MARCH в кожен дім. Якщо ти не знаєш про що я, то в тебе проблеми. Загугли і пройди навчання! Знадобитись може в будь-яку секунду!

Залученість до війська. Може вже час, друже! Ми створили один з найефективніших підрозділів сил оборони @darknode.412 , щоночі збиваємо купу "Шахедів", працюємо з секретними технологіями, достойно забезпечуємо всім необхідним! Цінуємо людей, підбираємо посаду, розкриваємо кращі навички! Чи "Шахеди" самі по собі попадають? Захищай свою родину з нами! Нас чекає майбутнє, в якому кожен чоловік має мати ВОС і знати своє місце в загальній системі захисту країни!

Думка на ніч. Що я сьогодні зробив для перемоги, щоб спати в своєму домі, в своєму ліжку?", — написав він.

Військовий додав, що зараз ситуація критична, але не катастрофічна, тому потрібне включення кожного. За його словами, ще є час підготуватися до "дійсно важкої осені, бо ворог готується саме в цей період влаштувати основний терор".

Нагадаємо, ЗС РФ масовано атакували Київ у ніч на 17 червня дронами типу Shahed і ракетами різних типів. Вибухи лунали у кількох районах міста, у Київській міській адміністрації повідомляли про руйнування в житловому будинку у Солом'янському районі. Через атаку в цей день загинуло 28 людей.

Водночас президент Росії Володимир Путін виправдав масовані ракетні удари по українських містах. Він заявив, що ціллю нібито є об’єкти оборонно-промислового комплексу.