ВС РФ обстреляли Днепропетровскую область: есть погибший, среди раненых — ребенок

Россияне с вечера 18 июня били по Никополю, Мировской и Марганецкой громадах в Донецкой области дронами и артиллерией. Есть раненые и погибший.

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В результате атаки по Днепропетровщине пострадали пять человек, среди них 59-летний мужчина, который впоследствии скончался в больнице. В медучреждение пострадавшего доставили в тяжелом состоянии с осколочным ранением и сильными ожогами. Спасти его не смогли, сообщил председатель Днепропетровской ОГА Сергей Лысак.

Среди пострадавших из-за утренних атак на Никопольщину — 11-летний мальчик. Он в больнице, как и другие взрослые. Они все в состоянии средней тяжести. Один пострадавший будет оправляться амбулаторно.

В частности, огнем уничтожена машина, поврежден частный дом, побита здание, которое не эксплуатировали. Изуродованы частный дом и инфраструктура. Самаровский район российская армия атаковала БпЛА, там произошел пожар.

Ночью силы ПВО уничтожили над Днепропетровщиной три вражеских беспилотника.

Напомним, командир роты 412-го полка "NEMESIS" Сил беспилотных систем ВСУ Александр Ярмак после массированного обстрела Киева и других городов Украины 17 июня заявил, что украинцев ждет "ужасная кровавая осень".

Военный эксперт Олег Жданов не понимает, на чем базируются такие предположения. Он считает, что на сегодняшний день способности Российской Федерации уменьшаются.

Фокус также писал, что президент России Владимир Путин оправдал массированные ракетные удары по украинским городам. Он заявил, что целью якобы являются объекты оборонно-промышленного комплекса.