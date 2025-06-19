ЗС РФ обстріляли Дніпропетровщину: є загиблий, серед поранених — дитина

Росіяни від вечора 18 червня били по Нікополю, Мирівській та Марганецькій громадах на Донеччині дронами та артилерією. Є поранені та загиблий.

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Внаслідок атаки по Дніпропетровщині постраждали п'ятеро людей, серед них 59-річний чоловік, який згодом помер у лікарні. До медзакладу потерпілого доправили у важкому стані із осколковим пораненням та сильними опіками. Врятувати його не змогли, повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

Серед постраждалих через ранкові атаки на Нікопольщину – 11-річний хлопчик. Він у лікарні, як і інші дорослі. Вони всі у стані середньої тяжкості. Один потерпілий буде оговтуватися амбулаторно.

Зокрема, вогнем знищена автівка, пошкоджена приватна оселя, побита будівля, яку не експлуатували. Понівечені приватний будинок та інфраструктура. Самарівський район російська армія атакувала БпЛА, там сталася пожежа.

Вночі сили ППО знищили над Дніпропетровщиною три ворожі безпілотники.

Нагадаємо, командир роти 412-го полку "NEMESIS" Сил безпілотних систем ЗСУ Олександр Ярмак після масованого обстрілу Києва та інших міст України 17 червня заявив, що на українців чекає "жахлива кривава осінь".

Військовий експерт Олег Жданов не розуміє, на чому базуються такі припущення. Він вважає, що на сьогоднішній день спроможності Російської Федерації зменшуються.

Фокус також писав, що президент Росії Володимир Путін виправдав масовані ракетні удари по українських містах. Він заявив, що ціллю нібито є об’єкти оборонно-промислового комплексу.