Российский "Оптрон-Ставрополь" банкрот: чем занимался завод и почему его закрывают

Завод «Оптрон-Ставрополь» в Ставропольском крае РФ, выпускавший полупроводники для военных самолетов, прекратил работу из-за убытков и огромных долгов по зарплатам и коммунальным платежам. Счета предприятия были арестованы, а персонал отправили по домам.

Related video

"Оптрон-Ставрополь" выпускавший кремниевые диоды двойного назначения для авиационных генераторов для самолетов SSJ-100 и МС-21 закрылся еще в марте этого года. Об этом сообщил директор предприятия Павел Бороданенко в интервью CNews.

По его словам, предприятие накопило 230 млн рублей кредиторской задолженности и больше не способно выполнять государственный оборонный заказ (ГОЗ), хотя его продукция является критически важной для гражданских и военных программ.

Бороданенко пояснил, что ключевой причиной банкротства стало само участие в ГОЗ: Министерство обороны установило закупочную цену 2 600 рублей за один диод, тогда как себестоимость, по расчетам завода, требует не менее 3 600 рублей. В результате предприятие зафиксировало чистый убыток 102 млн рублей в 2023 г. и 149 млн рублей в 2024 г. При этом отказаться от контракта компания не могла, но продолжать производство безубыточно оказалось невозможно.

"Несмотря на то, что цены, согласованные воинскими подразделениями, считаются рекомендованными, партнеры по кооперации отказываются приобретать нашу продукцию по коммерческой цене, хотя эта мера явно сейчас единственная, позволившая выполнять ГОЗ и не сорвать поставки для Минобороны", — сказал гендиректор, отметив, что теперь военные судоржно пытаются найти аналоги ставропольских диодов.

Важно

Украина способна производить 8 миллионов дронов в год, но не хватает денег, — Зеленский (видео)

Руководитель предприятия подчеркнул, что в Минобороны РФ знают о сложившейся ситуации, но положение дел пока не меняется. Более того, в отрасли среди производителей данной продукции подтвердили проблемы с убыточностью в рамках госзаказов. Ее суть, как отметили специалисты, в отсутствии прозрачного мониторинга ценовых отклонений, что лишило предприятия возможности обосновать корректировку тарифов и поставило их в условия постоянной работы "в минус".

Комментируя новость украинский "Центр противодействия дезинформации" заявил, что расходы на войну продолжают подрывать российскую экономику, и это сказывается даже на работе уникальных для России оборонных предприятий.

"Хотя российская пропаганда и заявляет о постоянном наращивании производства предприятиями ВПК, на самом деле на четвертом году полномасштабной войны против Украины РФ вынуждена экономить бюджетные средства даже на оборонных заказах", — подчеркнули в ЦПД.

Напомним, власти РФ заявили о намерении довести темпы производства пассажирских самолетов Ту-214 до 20 единиц в год. Однако заявленные цели не соответствуют реалиям, поскольку в 2023 году в России не выпустили ни одной такой машины.