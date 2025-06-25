Російський "Оптрон-Ставрополь" банкрут: чим займався завод і чому його закривають

Завод "Оптрон-Ставрополь" у Ставропольському краї РФ, що випускав напівпровідники для військових літаків, припинив роботу через збитки і величезні борги із зарплат і комунальних платежів. Рахунки підприємства заарештували, а персонал відправили по домівках.

Related video

"Оптрон-Ставрополь", що випускав кремнієві діоди подвійного призначення для авіаційних генераторів для літаків SSJ-100 і МС-21, закрився ще в березні цього року. Про це повідомив директор підприємства Павло Бороданенко в інтерв'ю CNews.

За його словами, підприємство накопичило 230 млн рублів кредиторської заборгованості і більше не здатне виконувати державне оборонне замовлення (ДОЗ), хоча його продукція є критично важливою для цивільних і військових програм.

Бороданенко пояснив, що ключовою причиною банкрутства стала сама участь у ДОЗ: Міністерство оборони встановило закупівельну ціну 2 600 рублів за один діод, тоді як собівартість, за розрахунками заводу, вимагає не менше 3 600 рублів. У результаті підприємство зафіксувало чистий збиток 102 млн рублів у 2023 р. і 149 млн рублів у 2024 р. При цьому відмовитися від контракту компанія не могла, але продовжувати виробництво беззбитково виявилося неможливо.

"Не дивлячись на те, що ціни, узгоджені військовими підрозділами, вважаються рекомендованими, партнери по кооперації відмовляються купувати нашу продукцію за комерційною ціною, хоча цей захід явно зараз єдиний, який дав змогу виконувати ДОЗ і не зірвати поставки для Міноборони", — сказав гендиректор, зазначивши, що тепер військові судомно намагаються знайти аналоги ставропольських діодів.

Важливо

Україна здатна виробляти 8 мільйонів дронів на рік, але бракує грошей, — Зеленський (відео)

Керівник підприємства наголосив, що в Міноборони РФ знають про ситуацію, що склалася, але стан справ поки що не змінюється. Ба більше, в галузі серед виробників цієї продукції підтвердили проблеми зі збитковістю в рамках держзамовлень. Її суть, як зазначили фахівці, у відсутності прозорого моніторингу цінових відхилень, що позбавило підприємства можливості обґрунтувати коригування тарифів і поставило їх в умови постійної роботи "в мінус".

Коментуючи новину, український "Центр протидії дезінформації" заявив, що витрати на війну продовжують підривати російську економіку, і це позначається навіть на роботі унікальних для Росії оборонних підприємств.

"Хоча російська пропаганда і заявляє про постійне нарощування виробництва підприємствами ВПК, насправді на четвертому році повномасштабної війни проти України РФ змушена заощаджувати бюджетні кошти навіть на оборонних замовленнях", — наголосили в ЦПД.

Нагадаємо, влада РФ заявила про намір довести темпи виробництва пасажирських літаків Ту-214 до 20 одиниць на рік. Однак заявлені цілі не відповідають реаліям, оскільки у 2023 році в Росії не випустили жодної такої машини.