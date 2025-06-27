В Турции рухнул перспективный стелс-беспилотник Anka-3: испытание провалилось (видео)

В Турции во время испытательного полета в районе города Конья разбился перспективный стелс-беспилотник Anka-3, разработанный компанией Turkish Aerospace Industries (TAI). По официальным данным, беспилотник совершил «контролируемую посадку» с потерей подъемных поверхностей, но основной фюзеляж остался практически невредим.

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На опубликованных в соцсетях кадрах видно, что аппарат с дельтавидным крылом получил серьезные повреждения, однако разрушения носили локальный характер. При этом представители оборонного ведомства Турции избегают формулировки "крушение", подчеркивая, что снижение происходило под контролем.

Anka-3: перспективный БПЛА

Anka-3 представляет собой новейшее поколение турецких беспилотных систем: это первый турецкий реактивный БПЛА с компоновкой "летающее крыло" и стелс-профилем. Он предназначен для ведения разведки, ударных операций, радиоэлектронной борьбы и других задач в условиях противодействия современных систем ПВО.

Беспилотник способен поднимать до 1 200 кг полезной нагрузки и достигать крейсерской скорости в 460 км/ч. Максимальная скорость — около 800+ км/ч, а практический потолок — 12 000 метров. При этом Anka‑3 способен находиться в воздухе до 10 часов, что делает его универсальной платформой как для длительного наблюдения, так и для ударных операций.

Испытания Anka-3 стали важной частью амбициозной программы Турции по переходу к беспилотной авиации нового поколения, сопоставимой с западными и китайскими аналогами.

Как отметили обозреватели Defence Blog, реакция в соцсетях на происшествие была смешанной: от критики и сравнений с западными образцами до поддержки, в том числе с напоминанием, что и такие проекты, как F-35, неоднократно сталкивались с авариями на этапе испытаний.

Напомним, в январе в Турции прошли испытания перспективного беспилотника Anka-3. Аппарат впервые успешно запустил управляемый глиссадную бомбу TOLUN из внутреннего отсека, что стало значительным шагом вперед для Вооруженных сил Турции.