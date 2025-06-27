У Туреччині впав перспективний стелс-безпілотник Anka-3: випробування провалилося (відео)

У Туреччині під час випробувального польоту в районі міста Конья розбився перспективний стелс-безпілотник Anka-3, розроблений компанією Turkish Aerospace Industries (TAI). За офіційними даними, безпілотник здійснив "контрольовану посадку" з втратою підйомних поверхонь, але основний фюзеляж залишився практично неушкодженим.

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На опублікованих у соцмережах кадрах видно, що апарат із дельтаподібним крилом зазнав серйозних пошкоджень, проте руйнування мали локальний характер. При цьому представники оборонного відомства Туреччини уникають формулювання "крах", підкреслюючи, що зниження відбувалося під контролем.

Anka-3: перспективний БПЛА

Anka-3 являє собою новітнє покоління турецьких безпілотних систем: це перший турецький реактивний БПЛА з компонуванням "літаюче крило" і стелс-профілем. Він призначений для ведення розвідки, ударних операцій, радіоелектронної боротьби та інших завдань в умовах протидії сучасних систем ППО.

Безпілотник здатний підіймати до 1 200 кг корисного навантаження і досягати крейсерської швидкості в 460 км/год. Максимальна швидкість — близько 800+ км/год, а практична стеля — 12 000 метрів. При цьому Anka-3 здатний перебувати в повітрі до 10 годин, що робить його універсальною платформою як для тривалого спостереження, так і для ударних операцій.

Випробування Anka-3 стали важливою частиною амбітної програми Туреччини з переходу до безпілотної авіації нового покоління, яку можна порівняти із західними і китайськими аналогами.

Як зазначили оглядачі Defence Blog, реакція в соцмережах на подію була змішаною: від критики і порівнянь із західними зразками до підтримки, зокрема з нагадуванням, що й такі проєкти, як F-35, неодноразово стикалися з аваріями на етапі випробувань.

Нагадаємо, у січні в Туреччині пройшли випробування перспективного безпілотника Anka-3. Апарат уперше успішно запустив керовану глісадну бомбу TOLUN із внутрішнього відсіку, що стало значним кроком уперед для Збройних сил Туреччини.