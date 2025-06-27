Африканские женщины на службе у Кремля: как РФ увеличивает производство дронов Shahed

Россия резко нарастила производство ударных беспилотников типа Shahed (Герань-2), чтобы продолжать массированные атаки на Украину. Для этого Москва развернула масштабную программу привлечения иностранной дешевой рабочей силы — преимущественно африканских женщин, которых нанимают на заводах в Татарстане.

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Резкий рост производства стал возможен благодаря созданию локальной сборочной базы в Татарстане, где ударные БПЛА теперь собираются в промзоне Елабуги, сообщает Le Monde.

Однако главным вызовом для российского ОПК стала нехватка рабочей силы — безработица в стране находится на уровне 2%, а значительная часть трудоспособного населения, особенно в Татарстане, подписала контракты с армией.

Рабочая сила из Африки и КНДР

На фоне этого российские власти запустили масштабную рекрутинговую кампанию в Африке. В Уганде, Мали, Зимбабве и других странах десятки молодых женщин откликнулись на предложения, размещенные в сети, а также через российские посольства, где им обещали обучение, жилье и зарплату до 680 евро в месяц.

Формально программа позиционируется как гуманитарная и образовательная. Однако, как выяснилось, африканских женщин зачастую направляют на линию сборки беспилотников, не предупреждая заранее о характере работы.

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"Для Путина и его олигархов-оружейщиков Николая Патрушева, Сергея Чемезова, Сергея Кириенко, которые вложили миллиарды долларов в этот сектор деятельности, этот приток рабочей силы, которую можно эксплуатировать без ограничений, позволит им массово и с минимальными затратами производить дроны", — объясняет украинский военный эксперт Михаил Самусь.

Контракты африканок заключаются на два года и включают обязательства по возврату всех "инвестиций", если сотрудник решит уволиться. По данным отчета Global Initiative Against Transnational Organized Crime за май 2025 года, некоторые работницы жаловались на длительные смены, надзор и проблемы со здоровьем, вызванные воздействием химикатов.

Также сообщается, что кроме африканских рабочих, в Россию в ближайшее время прибудут 25 тысяч северокорейцев, которые также будут задействованы в производстве Shahed. Это стало результатом визитов российских чиновников в Пхеньян.

Самусь в этой связи отметил, что приток дешевой и зависимой рабочей силы позволяет Москве удерживать высокие темпы выпуска "Гераней-2" и сохранять интенсивность комбинированных атак на Украину.

Напомним, армия РФ при определенных условиях может ежегодно получать до 300 новых и модернизированных танков Т-90М, что значительно превышает предыдущие оценки. При этом аналитики Conflict Intelligence Team указывают на расхождения с западными данными о расширение мощностей «Уралвагонзавода».