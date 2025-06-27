Африканські жінки на службі у Кремля: як РФ збільшує виробництво дронів Shahed

Росія різко наростила виробництво ударних безпілотників типу Shahed (Герань-2), щоб продовжувати масовані атаки на Україну. Для цього Москва розгорнула масштабну програму залучення іноземної дешевої робочої сили — переважно африканських жінок, яких наймають на заводах у Татарстані.

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Різке зростання виробництва стало можливим завдяки створенню локальної складальної бази в Татарстані, де ударні БПЛА тепер збирають у промзоні Єлабуги, повідомляє Le Monde.

Однак головним викликом для російського ОПК стала нестача робочої сили — безробіття в країні перебуває на рівні 2%, а значна частина працездатного населення, особливо в Татарстані, підписала контракти з армією.

Робоча сила з Африки та КНДР

На тлі цього російська влада запустила масштабну рекрутингову кампанію в Африці. В Уганді, Малі, Зімбабве та інших країнах десятки молодих жінок відгукнулися на пропозиції, розміщені в мережі, а також через російські посольства, де їм обіцяли навчання, житло і зарплату до 680 євро на місяць.

Формально програма позиціонується як гуманітарна та освітня. Однак, як з'ясувалося, африканських жінок часто направляють на лінію складання безпілотників, не попереджаючи заздалегідь про характер роботи.

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"Для Путіна і його олігархів-зброярів Миколи Патрушева, Сергія Чемезова, Сергія Кирієнка, які вклали мільярди доларів у цей сектор діяльності, цей приплив робочої сили, яку можна експлуатувати без обмежень, дасть їм змогу масово та з мінімальними витратами виробляти дрони", — пояснює український військовий експерт Михайло Самусь.

Контракти африканок укладаються на два роки і включають зобов'язання щодо повернення всіх "інвестицій", якщо співробітник вирішить звільнитися. За даними звіту Global Initiative Against Transnational Organized Crime за травень 2025 року, деякі працівниці скаржилися на тривалі зміни, нагляд і проблеми зі здоров'ям, викликані впливом хімікатів.

Також повідомляється, що крім африканських робітників, до Росії найближчим часом прибудуть 25 тисяч північнокорейців, які також будуть залучені у виробництві Shahed. Це стало результатом візитів російських чиновників до Пхеньяна.

Самусь у зв'язку з цим зазначив, що приплив дешевої та залежної робочої сили дає змогу Москві утримувати високі темпи випуску "Гераней-2" і зберігати інтенсивність комбінованих атак на Україну.

Нагадаємо, армія РФ за певних умов може щорічно отримувати до 300 нових і модернізованих танків Т-90М, що значно перевищує попередні оцінки. Водночас аналітики Conflict Intelligence Team вказують на розбіжності із західними даними про розширення потужностей "Уралвагонзавода".