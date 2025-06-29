В результате ночной атаки россиян в Полтаве поврежден железнодорожный вокзал: детали (фото)
В результате атаки россиян повреждения получил железнодорожный вокзал "Полтава-Южная" и пригородный вокзал.
В помещениях железнодорожного вокзала из-за комбинированной атаки россиян 29 июня были выбиты окна и двери, также частично разрушен потолок, сообщает "Укрзализныця".
Кроме того, отмечают у перевозчика, в результате ударной волны пострадали пригородный вокзал, вагоны и административные здания.
Пассажиры и работники УЗ находились в укрытиях, поэтому никто не пострадал.
Все поезда отправляются согласно графику, отметили в "Укрзализныце".
Глава Полтавской ОВА Владимир Когут сообщил, что попадание вражеских средств поражения зафиксировано в Кременчугском районе, а из-за падения обломков в Полтавском районе произошло возгорание здания одного из предприятий и повреждена пристройка жилого дома.
Напомним, в ночь на 29 июня Вооруженные силы Российской Федерации осуществили массированный обстрел Украины, применив 537 средств воздушного нападения, из которых 475 были обезврежены. Зафиксировано попадание в 6 локациях и падение обломков в 8 локациях.
Ночью, 15 июня, россияне провели массированную комбинированную атаку по Полтавской области с использованием ракет и беспилотников. Большинство вражеских целей было уничтожено силами и средствами противовоздушной обороны.
Фокус также писал, что 4 июня РФ атаковала территорию одного из учебных подразделений в Полтавской области.