Внаслідок нічної атаки росіян в Полтаві пошкоджений залізничний вокзал: деталі (фото)

Внаслідок атаки росіян пошкодження отримав залізничний вокзал «Полтава-Південна» та приміський вокзал.

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У приміщеннях залізничного вокзалу через комбіновану атаку росіян 29 червня були вибиті вікна та двері, також частково зруйновано стеля, повідомляє "Укрзалізниця".

Окрім того, зазначають у перевізника, внаслідок ударної хвилі постраждали приміський вокзал, вагони та адміністративні будівлі.

Пасажири та працівники УЗ перебували в укриттях, тому ніхто не постраждав.

Вибиті вікна у залізничному вокзалі у Полтаві Фото: Суспільне

Вокзал Полтава-Південна після атаки ЗС РФ Фото: Суспiльне

Уламки скла на вокзалі у Полтаві Фото: Суспільне

Усі поїзди відправляються згідно з графіком, наголосили в "Укрзалізниці".

Очільник Полтавської ОВА Ворог повідомив, що влучання ворожих засобів ураження зафіксоване у Кременчуцькому районі, а через падіння уламків у Полтавському районі сталося загоряння будівлі одного з підприємств та пошкоджено прибудову житлового будинку.

Нагадаємо, у ніч на 29 червня Збройні сили Російської Федерації здійснили масований обстріл України, застосувавши 537 засобів повітряного нападу, з яких 475 було знешкоджено. Зафіксовано влучання у 6 локаціях та падіння уламків у 8 локаціях.

Вночі, 15 червня, росіяни провели масовану комбіновану атаку по Полтавщині з використанням ракет та безпілотників. Більшість ворожих цілей була знищена силами та засобами протиповітряної оборони.

Фокус також писав, що 4 червня РФ атакувала територію одного із навчальних підрозділів на Полтавщині.