Курды использовали FPV-дрон на оптоволокне для удара по позициям армии Турции (видео)

В результате этой атаки несколько военнослужащих турецкой армии получили тяжелые ранения.

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Рабочая партия Курдистана начала применять FPV-дроны на оптоволокне. Один из таких беспилотников курды использовали для удара по военнослужащим армии Турции. Об этом в сети Х сообщил пользователь War Noir, обнародовав соответствующее видео.

"Рабочая партия Курдистана нанесла удар по позициям Вооруженных сил Турции, несмотря на продолжающийся мирный процесс. Боевики использовали волоконно-оптический дрон-камикадзе с самодельным взрывным устройством", — говорится в сообщении.

Отмечается, что несколько офицеров армии Турции получили тяжелые ранения.

На обнародованных кадрах видно, как FPV-дрон с подвешенным боеприпасом и катушкой с оптоволоконным кабелем полетел в направлении позиций турецкой армии. После попадания раздался взрыв.

Напомним, что ранее сообщалось, что ВС РФ придумали новый способ борьбы с украинскими дронами на оптоволокне. Они бегают за ними с ножницами, чтобы перерезать кабель.

Также сообщалось, что украинские команды и компании активно работают над созданием дронов-охотников, и уже имеют ряд наработок. БПЛА уже проходят боевое тестирование и противодействуют ударным беспилотникам РФ на уровне с другими средствами украинской ПВО.