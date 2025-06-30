Курди використали FPV-дрон на оптоволокні для удару по позиціях армії Туреччини (відео)

Внаслідок цієї атаки кілька військовослужбовців турецької армії отримали тяжкі поранення.

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Робоча партія Курдистану почала застосовувати FPV-дрони на оптоволокні. Один з таких безпілотників курди використали для удару по військовослужбовцях армії Туреччини. Про це в мережі Х повідомив користувач War Noir, оприлюднивши відповідне відео.

"Робоча партія Курдистану завдала удару по позиціях Збройних сил Туреччини, попри триваючий мирний процес. Бойовики використовували волоконно-оптичний дрон-камікадзе з саморобним вибуховим пристроєм", — йдеться в повідомленні.

Зазначається, що кілька офіцерів армії Туреччини отримали важкі поранення.

На оприлюднених кадрах видно, як FPV-дрон із підвішеним боєприпасом та котушкою з оптоволоконним кабелем полетів у напрямку позицій турецької армії. Після влучання пролунав вибух.

Нагадаємо, що раніше повідомлялося, що ЗС РФ вигадали новий спосіб боротьби з українськими дронами на оптоволокні. Вони бігають за ними з ножицями, щоб перерізати кабель.

Також повідомлялося, що українські команди та компанії активно працюють над створенням дронів-мисливців, і вже мають низку напрацювань. БПЛА вже проходять бойове тестування і протидіють ударним безпілотникам РФ на рівні з іншими засобами української ППО.