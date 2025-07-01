"Байрактар" вооружили оружием против дронов: что известно о ракете Kemankes 1 (видео)

Турецкий производитель дронов Baykar провел историческое испытание ракеты Kemankes 1, впервые доказав способность этой боевой системы поражать не только наземные, но и воздушные цели.

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Запуск боеприпаса был осуществлен с тяжелого ударного БПЛА Bayraktar Akinci, после чего ракета успешно перехватила цель в воздухе, сообщила 28 июня пресс-служба компании.

Ключевым отличием испытаний стала демонстрация функции "воздух-воздух", что ранее считалось исключительной прерогативой пилотируемых и ракетных систем. Это превращает Akinci не только в ударную платформу, но и в средство воздушного прикрытия, способное обеспечивать органическую ПВО без участия наземных зенитных комплексов.

Как отметили обозреватели Army Recognition, испытания подтвердили высокую степень зрелости технологий Baykar — система Kemankes 1 прошла интеграционные и функциональные тесты в сложных условиях, продемонстрировав устойчивость к радиопомехам и способность к точному поражению целей.

По мнению экспертов, внедрение таких решений может изменить саму концепцию применения беспилотников в зонах повышенной угрозы: длительное пребывание в воздухе, комбинированные режимы слежения и точные удары создают своего рода "воздушное минное поле" для вражеских дронов и вертолетов.

Испытание ракеті стало не просто успехом Baykar, но и сигналом трансформации современной войны. Дроны становятся не только глазами и "ударной рукой", но и инструментами ПВО нового поколения, способными действовать автономно в динамичной воздушной среде.

На что способна ракета Kemankes 1

Разработанный Baykar как мини-крылатая ракета с турбореактивным двигателем, Kemankes 1 сочетает компактность, дальность (более 200 км), высокоточную навигацию и элементы искусственного интеллекта (ИИ). Благодаря автономному режиму патрулирования, система способна в реальном времени выявлять и отслеживать цели, включая малоразмерные летательные аппараты, вертолеты и БПЛА противника.

Турецкая ракета Kemankes 1 Фото: Baykar Defense

Базовый характеристики

Масса: до 30 кг

Длина: 1,7 – 1,8 м

Боевая часть: 6 кг

Дальность полета: до 200 км

Время полета: до 60 мин

Скорость: крейсерская до 360 км/ч; максимальная до 720 км/ч

Наведение: оптико‑электронное с ИИ, устойчивое к РЭБ

Таким образом, интеграция Kemankes 1 позволяет дронам семейства Bayraktar выполнять задачи разведки, ударов по наземным объектам и перехвата воздушных целей в едином вылете, расширяя тактические возможности турецких БПЛА.

Напомним, ракета Kemankes была представлена турецкой компанией Baykar весной 2023. Отмечалось, что боеприпас подойдет как для дронов Bayraktar TB2, так и для более новых TB3 и Anka.