"Байрактар" озброїли зброєю проти дронів: що відомо про ракету Kemankes 1 (відео)

Турецький виробник дронів Baykar провів історичне випробування ракети Kemankes 1, уперше довівши здатність цієї бойової системи уражати не тільки наземні, а й повітряні цілі.

Related video

Запуск боєприпасу було здійснено з важкого ударного БПЛА Bayraktar Akinci, після чого ракета успішно перехопила ціль у повітрі, повідомила 28 червня пресслужба компанії.

Ключовою відмінністю випробувань стала демонстрація функції "повітря-повітря", що раніше вважалося винятковою прерогативою пілотованих і ракетних систем. Це перетворює Akinci не тільки на ударну платформу, а й на засіб повітряного прикриття, здатний забезпечувати органічну ППО без участі наземних зенітних комплексів.

Як зазначили оглядачі Army Recognition, випробування підтвердили високий ступінь зрілості технологій Baykar — система Kemankes 1 пройшла інтеграційні та функціональні тести в складних умовах, продемонструвавши стійкість до радіоперешкод і здатність до точного ураження цілей.

На думку експертів, впровадження таких рішень може змінити саму концепцію застосування безпілотників у зонах підвищеної загрози: тривале перебування в повітрі, комбіновані режими стеження і точні удари створюють свого роду "повітряне мінне поле" для ворожих дронів і вертольотів.

Випробування ракеті стало не просто успіхом Baykar, а й сигналом трансформації сучасної війни. Дрони стають не тільки очима і "ударною рукою", а й інструментами ППО нового покоління, здатними діяти автономно в динамічному повітряному середовищі.

На що здатна ракета Kemankes 1

Розроблений Baykar як міні-крилата ракета з турбореактивним двигуном, Kemankes 1 поєднує компактність, дальність (понад 200 км), високоточну навігацію та елементи штучного інтелекту (ШІ). Завдяки автономному режиму патрулювання, система здатна в реальному часі виявляти й відстежувати цілі, включно з малорозмірними літальними апаратами, гелікоптерами і БПЛА противника.

Турецька ракета Kemankes 1 Фото: Baykar Defense

Базові характеристики

Маса: до 30 кг

Довжина: 1,7 — 1,8 м

Бойова частина: 6 кг

Дальність польоту: до 200 км

Час польоту: до 60 хв

Швидкість: крейсерська до 360 км/год; максимальна до 720 км/год

Наведення: оптико-електронне з ШІ, стійке до РЕБ

Таким чином, інтеграція Kemankes 1 дає змогу дронам сімейства Bayraktar виконувати завдання розвідки, ударів по наземних об'єктах і перехоплення повітряних цілей в єдиному вильоті, розширюючи тактичні можливості турецьких БПЛА.

Нагадаємо, ракета Kemankes була представлена турецькою компанією Baykar навесні 2023 року. Зазначалося, що боєприпас підійде як для дронів Bayraktar TB2, так і для новіших TB3 та Anka.