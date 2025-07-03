ФСБ выдворяет "стукачей" из ВСУ, которые издевались над украинскими солдатами: что с ними будет дальше (видео)

Во время очередного обмена пленными вернули Анатолия Тараненко, Константина Белова и Максима Бобелева. Все трое находились в тюрьме для военнопленных и делали грязную работу — доносили на украинских пленных, из-за чего тех били

Related video

Во время обменов пленными в Украину возвращаются не только герои, но и предатели, которые добровольно стали на сторону врага. В российском плену они пошли против своих, сдавали своих собратьев и даже участвовали в их пытках. О таких лицах говорится в рассказе "Есть вопросы".

Так, в мае 2025 года во время очередного обмена пленными вернули Анатолия Тараненко, 19 апреля — Константина Белова, а 17 июля прошлого года — Максима Бобелева. По словам других освобожденных бойцов, они не хотели возвращаться, писали заявления с просьбой остаться в России, но россияне их все равно выдворили. Все трое находились в тюрьме для военнопленных и делали грязную работу — доносили на украинских пленных, из-за чего тех били, а один из них бил сам. Когда россияне их вернули, украинские защитники, которые были в плену, их узнали и начали рассказывать о них в соцсетях и пытались привлечь внимание СБУ к этим лицам.

Максим Бобилев

По данным следствия в российский плен он попал 24 февраля 2022 года на территории поселка Чаплинка Херсонской области. Почти 2 года он находился в Калининской исправительной колонии в оккупированной Горловке. По словам свидетелей, он проявлял лояльность к россиянам и работникам колонии, доносил им на украинцев и вместе с ними избивал пленных бойцов.

В подозрении Бобылева 4 эпизода и 5 пострадавших. и доносил. Среди них Корилевич Артем из Ровно, которого освободили из плена 17 июля 2024 года в тот же день, что и Бобылева. 23-летний Артем служил в 79-й бригаде. Во время первого боевого выхода он попал в российский плен. Когда его привезли в колонию в Донецкой области, там он и встретился с Максимом Бобылевым.

"Там по факту была такая работа, что они должны были ее делать сами, но нашелся такой как он. Он иногда ходил вместо "вертухаев" смотрел кто что делает и потом бегал рассказывал, после чего нас били. Он мог свободно передвигаться по тюрьме, шутил с вертухаями. Он писал 2-3 раза заявление на гражданство РФ, а когда ему сказали, что есть вариант поехать на обмен, он отказался. Возможно, думал, что о нем никто ничего не рассказывал", — рассказал Артем Корилевич.

Максима Бобылева сейчас судят за сотрудничество с врагом

Другой военный Юрий Моисеенко тоже пересекался с Бобылевым в колонии.

"Он вместе с "вертухаями" на приемке бил людей палками. Он хоть и надевал маску, но его нельзя было не узнать", — рассказал Юрий.

Константин Белов

В этом году во время еликодного обмена пленными 19 апреля в Украину вернулся 23-летний военнослужащий Константин Белов, которого собратья считают предателем, поскольку он сдавал их россиянам, а те их пытали. Первым об этом рассказал бывший военнопленный Илья Иляшенко "Смурф", боец ГПСУ.

"Я первый раз его встретил в Таганроге. Он был напротив моей камеры. Он подталкивал ребят, которые были с ним в камере. Когда охранники не видели и пацаны захотели присесть, он стучал в дверь пальцем и тыкал "вертухаям" на пацанов пальцем, что они там сидят. Его не били, а тех ребят, которые с ними находились, били", — рассказал Иляшенко.

Еще были другие защитники, которые рассказывали, что сидели с ним в Курске. Белов писал отказ от обмена и говорил, что хочет остаться на территории России и говорил, что с "этими бандеровцами никуда не поедет". Его никто не бил из украинцев, чтобы не было основания всем. Были случаи, когда с ним спорили, но у него было ощущение власти, потому что он знал, что его никто не будет бить.

Журналисты написали Константину Белову, чтобы поговорить о его пребывании в плену и обвинениях в работе на россиян.

"Я хочу спокойно жить без этого "бреда", что вы насобирали. Не советовал бы вам всю эту информацию выкладывать, СБУ уже за всем наблюдает, попадете под ответственность. Клевету на меня клевещете. Я не сработал в плену ни с кем, я выживал и в том состоянии, в котором был, и ответственность за то, что там творилось, не несу", — ответил Белов.

Белов родился в Донецке, в 2017 году пошел в 17 танковую бригаду, служил в Кривом Роге. В плен попал на "Азовстали". Никто из родных в Украине его не искал. Сейчас он находится в больнице. После обмена он создал страницу в Инстаграм, где публикует фото в футболке "Азова" и делает посты на украинском языке.

Анатолий Тараненко

Наиболее резонансной стала история, когда в мае 2025 года во время крупнейшего обмена "1000 на 1000" среди освобожденных военных был одиозный предатель Анатолий Тараненко.

Тараненко еще в 2021 году добровольно сдался врагу, перед тем сжегши свою боевую машину пехоты. Сначала его разыскивали, а впоследствии мужчину заметили в роликах, которые публиковали боевики так называемой "ДНР". На них Анатолий Тараненко признавался в том, что сам сдался в плен, и рассказывал информацию, дискредитирующую ВСУ. Он рассказывал о "дедовщине" в армии Также он на камеру российских пропагандистов звонил якобы родным и рассказывал, как Силы обороны бьют по донецким селам.

Анатолий Тараненко

20 июля Чечеловский районный суд в Днепре отправил Тараненко в СИЗО на 2 месяца. По словам украинских защитников, он просил у россиян нож, чтобы "резать украинцев". Тараненко не приобщили к армии ВС РФ, а забрали в плен.

"Его привезли на Горловку также. Мы не знали, кто он и что он, а когда узнали, что он сам сдался и хвалил Россию. Были ребята, что он говорил, что таких как мы надо убивать. Его защищали, чтобы мы его не трогали. Лояльно к нему относились. Сначала мы ему в глаза все говорили, после этого ребят закрыли. После этого с ним никто не общался, хотя подзатыльников ему давали", — рассказал Юрий Моисеенко.

Анатолий Тараненко

По факту исчезновения солдата судили командира механизированного батальона 1-й танковой бригады, где исчез Тараненко, и назначили ему штраф 2400 грн. Отдельно открыли производство в отношении Тараненко в суде в Волновахе. Он сбежал с позиций 28 января 2021 года. Он перешел на сторону оккупантов. В суде Тараненко рассказал, что перешел к ДНРовцам после того, как его якобы избили побратимы. Он пошел на минное поле, чтобы совершить самоубийство и попасть в плен к россиянам.

Напомним, что подразделение ВСУ попало в окружение ВС РФ, потому что не имело связи, БПЛА и огневой поддержки. На россиян их вывел украинец, которого принудили к этому пытками и обещанием сохранить жизнь собратьям.