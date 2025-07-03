ФСБ видворює "стукачів" із ЗСУ, які знущались з українських солдатів: що з ними буде далі (відео)

Під час чергового обміну полоненими повернули Анатолія Тараненка, Костянтина Бєлова та Максима Бобелева. Всі троє перебували у в'язниці для військовополонених і робили брудну роботу — доносили на українських полонених, через що тих били

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Під час обмінів полоненими в Україну повертаються не лише герої, а й зрадники, які добровільно стали на бік ворога. У російському полоні вони пішли проти своїх, здавали своїх побратимів і навіть брали участь у їхньому катування. Про таких осіб йдеться у розповіді "Є питання".

Так, в травні 2025 року під час чергового обміну полоненими повернули Анатолія Тараненка, 19 квітня — Костянтина Бєлова, а 17 липня минулого рогку — Максима Бобелева. За словами інших звільнених бійців, вони не хотіли повертатися, писали заяви з проханням залишитися в Росії, але росіяни їх все одно витурили. Всі троє перебували у в'язниці для військовополонених і робили брудну роботу — доносили на українських полонених, через що тих били, а один з них бив сам. Коли росіяни їх повернули, українські захисники, які були в полоні, їх упізнали і почали розповідати про них в соцмережах і намагалися привертути увагу СБУ до цих осіб.

Максим Бобилев

За даними слідства в російський полон він потрапив 24 лютого 2022 року на території селища Чаплинка Херсонської області. Майже 2 роки він перебував в Калинінській виправній колонії в окупованій Горлівці. За словами свідків, він проявляв лояльність до росіян і працівників колонії, доносив їм на українців і разом із ними бив полонених бійців.

У підозрі Бобилева 4 епізодів і 5 потерпілих. і доносив. Серед них Корилевич Артем з Рівного, якого звільнили з полону 17 липня 2024 року в той же день, що й Бобилева. 23-річний Артем служив у 79-й бригаді. Під час першого бойового виходу він потрапив у російський полон. Коли його привезли в колонію на Донеччині, там він і зустрівся з Максимом Бобилевим.

"Там по факту була така робота, що вони мали її робити самі, але знайшовся такий як він. Він іноді ходив замість "вертухаїв" дивився хто що робить і потім бігав розповідав, після чого нас били. Він міг вільно пересуватися по в'язниці, жартував з вертухаями. Він писав 2-3 рази заяву на громадянство РФ, а коли йому сказали, що є варіант поїхати на обмін, він відмовився. Можливо, думав, що про нього ніхто нічого не розказував", — розповів Артем Корилевич.

Максима Бобилева зараз судять за співрацю з ворогом

Інший військовий Юрій Моісєєнко теж пересікався з Бобилевим у колонії.

"Він разом з "вертухаями" на прийомці бив людей палками. Він хоч і вдягав маску, але його не можна було не упізнати", — розповів Юрій.

Костянтин Бєлов

Цього року під час еликоднього обміну полоненими 19 квітня в Україну повернувся 23-річний військовослужбовець Костянтин Бєлов, якого побратими вважають зрадником, оскільки він здавав їх росіянам, а ті їх катували. Першим про це розповів колишній військовополонений Ілля Іляшенко "Смурф", боєць ДПСУ.

"Я перший раз його зустрів в Таганрозі. Він був напроти моєї камери. Він підтавляв хлопців, які були з ним у камері. Коли охоронці не бачили і пацани захотіли присісти, він стукав у двері пальцем і тикав "вертухаям" на пацанів пальцем, що вони там сидять. Його не били, а тіх хлопців, які з ними перебували, били", — розповів Іляшенко.

Ще були інші захисники, які розповідали, що сиділи з ним в Курську. Бєлов писав відмову від обміну і казав, що хоче лишитися на території Росії і казав, що з "цими бандерівцями нікуди не поїде". Його ніхто не бив з українців, щоб не було підстави всім. Були випадки, коли з ним сперечалися, але в нього було відчуття влади, бо він знав, що його ніхто не буде бити.

Журналісти написали Костянтину Бєлову, щоб поговорити про його перебування в полоні та звинувачення у роботі на росіян.

"Я хочу спокійно жити без уцього цього "брєду", що ви назбирали. Не радив би вам усю цю інформацію викладувати, СБУ уже за всім спостерігає, потрапите під відповідальність. Наклеп на мене робите. Я не спрацював у полоні ні з ким, я виживав і в тому стані, в якому був, і відповідальність за те, що там коїлося, не несу", — відповів Бєлов.

Бєлов народився в Донецьку, в 2017 році пішов до 17 танкової бригади, служив у Кривому Розі. В полон потрапив на "Азовсталі". Ніхто з рідних в Україні його не шукав. Зараз він перебуває у лікарні. Після обміну він створив сторінку в Інстаграм, де публікує фото у футболці "Азову" і робить пости українською мовою.

Анатолій Тараненко

Найбільш резонансною стала історія, коли у травні 2025 року під час найбільшого обміну "1000 на 1000" серед звільнених військових був одіозний зрадник Анатолій Тараненко.

Тараненко ще у 2021 році добровільно здався ворогу, перед тим спаливши свою бойову машину піхоти. Спочатку його розшукували, а згодом чоловіка помітили у роликах, які публікували бойовики так званої "ДНР". На них Анатолій Тараненко зізнавався в тому, що сам здався у полон, та розповідав інформацію, що дискредитує ЗСУ. Він розповідав про "дідовщину" в армії Також він на камеру російських пропагандистів телефонував нібито рідним і розповідав, як Сили оборони б'ють по донецьких селах.

Анатолій Тараненко

20 липня Чечелівський районний суд у Дніпрі відправив Тараненка у СІЗО на 2 місяці. За словами українских захисників, він просив в росіян ніж, щоб "різати українців". Тараненка не долучили до армії ЗС РФ, а забрали в полон.

"Його привезли на Горлівку також. Ми не знали, хто він і що він, а коли дізналися, що він сам здався і хвалив Росію. Були хлопці, що він казав, що таких як ми треба вбивати. Його захищали, щоб ми його не чіпали. Лояльно до нього ставилися. Спочатку ми йому в очі все казали, після цього хлопців закрили. Після цього з ним ніхто не спілкувався, хоча підсрачників йому давали", — розповів Юрій Моісєєнко.

Анатолій Тараненко

За фактом зникнення солдата судили командира механізованого батальйону 1-ї танкової бригади, де зник Тараненко, і призначили йому штраф 2400 грн. Окремо відкрили провадження щодо Тараненка в суді в Волновасі. Він втік з позицій 28 січня 2021 року. Він перейшов на бік окупантів. У суді Тараненко розповів, що перейшов до ДНРівців після того, як його нібито побили побратими. Він пішов на мінне поле, щоб вчинити самогубство і потрапи у полон до росіян.

Нагадаємо, що підрозділ ЗСУ потрапив в оточення ЗС РФ, бо не мав зв'язку, БПЛА та вогневої підтримки. На росіян їх вивів українець, якого примусили до цього катуванням та обіцянкою зберегти життя побратимам.