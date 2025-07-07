Количество пострадавших военных возросло: новые подробности удара по Запорожью

Утром 7 июля ВС РФ атаковали "Шахедами" Запорожье, четыре удара были нанесены по территории областного ТЦК. Пострадали военнослужащие, которых перевели с фронта по состоянию здоровья.

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Раненые — это военнослужащие роты охраны, переведенные из боевых подразделений по заключению ВВК. Двух военных госпитализировали в состоянии средней тяжести. Об этом известно из официального заявления Запорожского областного ТЦК, опубликованного в соцсетях.

Также ранения различной степени тяжести получили 14 гражданских украинцев. Повреждения получили частные жилые дома и автомобили.

"Мы понимаем, почему так происходит. Это больше информационная атака, направленная на мобилизационные мероприятия и эмоции граждан Украины. Обидно, что иногда действия врага получают поддержку именно украинцев. Несмотря на все — продолжаем работать — комплектовать боевые подразделения и предоставлять социальные услуги родным погибших воинов", — заверили в военкомате.

Начальник управления коммуникаций командования Сухопутных войск ВСУ Виталий Саранцев в эфире "Суспільне" рассказал, что количество раненых военных может быть больше.

"Относительно атаки на Запорожский ТЦК — там есть данные об 11 пострадавших военнослужащих, а также есть информация о пострадавших гражданских, которые находились неподалеку от этого ТЦК и СП", — отметил он.

Предварительно, обошлось без жертв. По словам Саранцева, в момент атаки люди находились в укрытии. Однако взрыв прогремел очень близко, поэтому основная часть пострадавших — с контузиями. Работа ТЦК временно приостановлена.

"Но, вместе с тем, сам процесс мобилизации продолжается. Поскольку уже перед тем было сделано достаточно много мер для того, чтобы этот процесс не останавливался", — подчеркнул спикер Сухопутных войск.

Он уточнил, что речь идет об определенных действиях по рассредоточению личного состава и по переходу на цифровые услуги.

В Национальной полиции заявили, что по состоянию на 15:10 количество раненых в Запорожье возросло до 20 человек. Пострадавшим — от 19 до 84 лет. В целом правоохранители получили 44 сообщения о ранениях и разрушениях.

Начальник Запорожской ОВА Иван Федоров сообщал, что четырех раненых госпитализировали.

Напомним, утром 7 июля российские "Шахеды" ударили по зданию Харьковского областного ТЦК и вблизи Запорожского областного ТЦК. В Сухопутных войсках информировали об одном раненом военном в Запорожье и трех пострадавших в военкомате Харькова.

Удары уже подтвердили во вражеском Минобороны, заявив также об атаках по складам с боеприпасами и горючим.