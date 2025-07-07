Кількість постраждалих військових зросла: нові подробиці удару по Запоріжжю

Зранку 7 липня ЗС РФ атакували "Шахедами" Запоріжжя, чотири удари було завдано по території обласного ТЦК. Постраждали військовослужбовці, яких перевели з фронту через стан здоров’я.

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Поранені — це військовослужбовці роти охорони, переведені з бойових підрозділів за висновками ВЛК. Двох військових госпіталізували у стані середньої тяжкості. Про це відомо з офіційної заяви Запорізького обласного ТЦК, опублікованої у соцмережах.

Також поранення різного ступеня тяжкості отримали 14 цивільних українців. Пошкоджень зазнали приватні житлові будинки та автомобілі.

"Ми розуміємо, чому так відбувається. Це більше інформаційна атака, спрямована на мобілізаційні заходи та емоції громадян України. Прикро, що подекуди дії ворога отримують підтримку саме українців. Попри все – продовжуємо працювати – комплектувати бойові підрозділи та надавати соціальні послуги рідним загиблих воїнів", — запевнили у військкоматі.

Начальник управління комунікацій командування Сухопутних військ ЗСУ Віталій Саранцев в ефірі "Суспільне" розповів, що кількість поранених військових може бути більшою.

"Щодо атаки на Запорізький ТЦК — там є дані про 11 постраждалих військовослужбовців, а також є інформація про постраждалих цивільних, які перебували неподалік цього ТЦК та СП", — зазначив він.

Попередньо, обійшлося без жертв. Зі слів Саранцева, в момент атаки люди перебували в укритті. Однак вибух прогримів дуже близько, тож основна частина потерпілих — з контузіями. Робота ТЦК тимчасово припинена.

"Але, разом з тим, сам процес мобілізації продовжується. Оскільки вже перед тим було зроблено досить багато заходів для того, щоб цей процес не зупинявся", — підкреслив речник Сухопутних військ.

Він уточнив, що йдеться про певні дії щодо розосередження особового складу і щодо переходу на цифрові послуги.

У Національній поліції заявили, що станом на 15:10 кількість поранених у Запоріжжі зросла до 20 осіб. Постраждалим — від 19 до 84 років. Загалом правоохоронці отримали 44 повідомлення про поранення та руйнування.

Начальник Запорізької ОВА Іван Федоров повідомляв, що чотирьох поранених госпіталізували.

Нагадаємо, зранку 7 липня російські "Шахеди" вдарили по будівлі Харківського обласного ТЦК та поблизу Запорізького обласного ТЦК. У Сухопутних військах інформували про одного пораненого військового у Запоріжжі та трьох постраждалих у військкоматі Харкова.

Удари вже підтвердили у ворожому Міноборони, заявивши також про атаки по складах з боєприпасами та пальним.