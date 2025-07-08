"Назначают машины сопровождения": ВС РФ заставляют бойцов сбивать дроны "калашами", — офицер ВСУ

Российские оккупационные войска придумывают новые способы противодействия Силам беспилотных систем ВСУ и атакам украинских дронов по тяжелой технике врага.

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В частности, назначают машины сопровождения, задачей которых является сбивание FPV-дронов во время передвижения бронетехники, сообщил лейтенант Вооруженных сил Украины с позывным "Алекс".

"Суть истории такова, что бобик или буханка, со срезанной крышей, в нем сидят 3 тела с калашами, которые, двигаясь на дистанции 50 метров от брони, пытаются отстреливать все, что в ту броню будет пытаться влететь", — написал "Алекс".

Он уточнил, что соответствующую тактику российские оккупанты применяют при передвижении бронетехники от 5 километров до линии боевого соприкосновения.

"Мораль такова — е*а*те сначала тех жмыхов, а потом танк", — подчеркнул офицер ВСУ,

Пост офицера ВСУ с позывным "Алекс" Фото: Скриншот

Напомним, в июне росСМИ сообщили о том, что ВС РФ придумали новый способ сбивать дроны ВСУ с помощью веревки с шайбами.

В феврале офицер ВСУ рассказал о проблемах с техникой ВС РФ, которая идет в атаку.