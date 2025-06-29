Веревка с шайбами: россияне придумали новый способ сбивать дроны ВСУ, — росСМИ (видео)

Российские медиа пишут о новом методе сбивания беспилотников, придуманном оккупантами. В сети распространяются кадры якобы обезвреживания украинского дрона с помощью веревки.

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Видео опубликовало российское медиа SHOT в Telegram-канале 29 июня. По словам админов паблика, изобретение российских военных называется "ловителем коптеров".

"Новый способ сбить вражеские БПЛА придумали наши бойцы: уничтожают их веревкой", — написали администраторы российского пропагандистского канала.

Авторы сообщения объяснили, что конструкция состоит из дрона-перехватчика, веревки, гайки, шайбы и магнита. Экипированный таким образом "Мавик" подлетает к дрону сверху и цепляет веревками лопасти.

На опубликованных кадрах можно увидеть, как веревка с шайбами попадает в винты, и из-за этого квадрокоптер падает вместе с ней. Админы российского канала заявляют, что российские военнослужащие так подбили дрон Вооруженных сил Украины.

Напомним, старший лейтенант Вооруженных сил Украины с позывным "Алекс" 29 июня писал, что ВС РФ меняют тактику на Купянском направлении, в частности уменьшают количество механизированных штурмов и привлекают к атакам больше пехотинцев.

28 июня журналисты Forbes писали, что в РФ придумали новую тактику и улучшили свои ударные БПЛА. Моторный отсек "Шахедов" усилили броней для защиты от пулеметного огня, а топливные баки переместили из крыльев в корпус — из-за этого украинским бойцам стало сложнее сбивать вражеские беспилотники.