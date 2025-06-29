Мотузка з шайбами: росіяни вигадали новий спосіб збивати дрони ЗСУ, — росЗМІ (відео)

Російські медіа пишуть про новий метод збиття безпілотників, вигаданий окупантами. В мережі поширюються кадри нібито знешкодження українського дрона за допомогою мотузки.

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Відео опублікувало російське медіа SHOT у Telegram-каналі 29 червня. За словами адмінів пабліка, винахід російських військових називається "уловлювачем коптерів".

"Новий спосіб збити ворожі БПЛА придумали наші бійці: знищують їх мотузкою", — написали адміністратори російського пропагандистського каналу.

Автори допису пояснили, що конструкція складається з дрона-перехоплювача, мотузки, гайки, шайби та магніту. Екіпірований таким чином "Мавік" підлітає до дрона зверху та чіпляє мотузками лопаті.

На опублікованих кадрах можна побачити, як мотузка з шайбами потрапляє у гвинти, і через це квадрокоптер падає разом із нею. Адміни російського каналу заявляють, що російські військовослужбовці так підбили дрон Збройних сил України.

Нагадаємо, старший лейтенант Збройних сил України з позивним "Алекс" 29 червня писав, що ЗС РФ змінюють тактику на Купʼянському напрямку, зокрема зменшують кількість механізованих штурмів і залучають до атак більше піхотинців.

28 червня журналісти Forbes писали, що у РФ вигадали нову тактику та покращили свої ударні БПЛА. Моторний відсік "Шахедів" посилили бронею для захисту від кулеметного вогню, а паливні баки перемістили з крил у корпус — через це українським бійцям стало складніше збивати ворожі безпілотники.