"Призначають машини супроводу": ЗС РФ змушують бійців збивати дрони "калашами", — офіцер ЗСУ

Російські окупаційні війська вигадують нові способи протидії Силам безпілотних систем ЗСУ та атакам українських дронів по важкій техніці ворога.

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Зокрема, призначають машини супроводу, завданням яких є збиття FPV-дронів під час пересування бронетехніки, повідомив лейтенант Збройних сил України з позивним "Алекс".

"Суть історії така, що бобік або буханка, зі зрізаним дахом, в ньому сидять 3 тіла з калашами, які, рухаючись на дистанції 50 метрів від броні, намагаються відстрілювати все, що в ту броню намагатиметься влетіти", — написав "Алекс".

Він уточнив, що відповідну тактику російські окупанти застосовують при пересуванні бронетехніки від 5 кілометрів до лінії бойового зіткнення.

"Мораль така — є*а*те спочатку тих жмихів, а потім танк", — наголосив офіцер ЗСУ,

Пост офіцера ЗСУ з позивним "Алекс" Фото: Скриншот

Нагадаємо, у червні росЗМІ повідомили про те, що ЗС РФ вигадали новий спосіб збивати дрони ЗСУ за допомогою мотузки з шайбами.

В лютому офіцер ЗСУ розповів про негаразди з технікою ЗС РФ, яка іде в атаку.