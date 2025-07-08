Будет возмездие: ГУР показало офицера РФ, который готовил ракеты Х-101 для удара по "Охматдету"

Главное управление разведки Министерства обороны Украины спустя год после удара по больнице "Охматдет" опубликовало имя офицера Вооруженных сил Российской Федерации, который готовил к пуску двухтонные ракеты Х-101. Офицера зовут Денис Шейнов и его ожидает наказание от украинских спецслужб.

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Денис Шейнов живет в Саратове, является майором ВС РФ и служит в 121 авиационном полку 22 авиационной дивизии, сообщило ГУР. Военный руководит подразделением, которое проверяет состояние ракет перед пуском. Подразделение принимало непосредственное участие в ударе по больнице в Киеве, в которой на момент бомбардировки находилось более 600 детей.

Украинские разведчики рассказали, что Шейнову 47 лет, он имеет двух несовершеннолетних детей, причем сын закончил школу в 2025 году. Военный с охотой ходит на мероприятия по поддержке режима Путина: разведчики нашли фото возле избирательного участка в 2024 году и во время торжеств с "колорадскими" лентами. Выяснилось, что подразделение майора проверяло состояние и проводило техническую подготовку ракет Х-101 перед тем, как их запустили российские бомбардировщики. ГУР предупредило, что россиянин ответит за свои преступления.

"ГУР МО Украины напоминает: за каждое военное преступление, совершенное против украинского народа, будет справедливое возмездие", — говорится в заявлении ведомства.

На портале с данными о военных преступниках РФ есть подробная информация о Шейнове. Россиянин окончил Саратовское военное училище, живет в Саратове по адресу ул. Батавина, д. 12, кв. 266.

Удар по Охматдету - домашний адрес военного РФ Дениса Шейнова Фото: Скриншот

ГУР также установило номер паспорта Шейнова и рассказало о деталях военной службы. В послужном списке — пребывание в Сирии с 2018 года и выполнение "специальных заданий". Майор РФ настолько "качественно" работал, что с 2015 по 2000 годы получил три награды — за "доблесть", за "отличную службу", за бои в Сирии.

Удар по Охматдету — детали

Отметим, год назад, 8 июля, ВС РФ ударили по детской больнице "Охматдет" в центре Киева. Российское командование использовало ракеты Х-101, которые полностью разрушили один из корпусов медучреждения. Кроме того, основное многоэтажное помещение получило серьезные повреждения: вынесло рамы со стеклами, повреждено оборудование в операционных и в палатах, разбиты двери и мебель. В больнице на момент удара находилось 627 несовершеннолетних пациентов, которых работники пытались спасти в убежищах.

В результате ракетного удара десятки людей (онкобольные дети, родители, медработники) получили ранения, один ребенок погиб. Между тем медиа The New York Times сообщило, что внутри ракет РФ нашли западные компоненты, которые попали на российскую территорию несмотря на санкции.

Напоминаем, в мае 2025 года росСМИ рассказали о внезапной смерти военного преступника Гурциева, причастного к бомбардировке Мариуполя. В июле произошел взрыв в оккупированном Луганске и погиб коллаборационист, который с 2014 года работал на РФ.