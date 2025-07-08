Буде відплата: ГУР показало офіцера РФ, який готував ракети Х-101 для удару по "Охматдит"

Головне управління розвідки Міністерства оборони України через рік після удару по лікарні "Охматдит" опублікувало ім'я офіцера Збройних сил Російської Федерації, який готував до пуску двотонні ракети Х-101. Офіцера звати Денис Шейнов і його очікує покарання від українських спецслужб.

Related video

Денис Шейнов живе у Саратові, є майором ЗС РФ та служить у 121 авіаційному полку 22 авіаційної дивізії, повідомило ГУР. Військовий керує підрозділом, який перевіряє стан ракет перед пуском. Підрозділ брав безпосередню участь в ударі по лікарні в Києві, у якій на момент бомбардування перебувало понад 600 дітей.

Українські розвідники розповіли, що Шейнову 47 років, він має двох неповнолітніх дітей, при чому син закінчив школу у 2025 році. Військовий з охотою ходить на заходи з підтримки режиму Путіна: розвідники відшукали фото біля виборчої дільниці у 2024 році та під час урочистостей з "колорадськими" стрічками. З'ясувалось, що підрозділ майора перевіряв стан та проводив технічну підготовку ракет Х-101 перед тим, як їх запустили російські бомбардувальники. ГУР попередило, що росіянин відповість за свої злочини.

"ГУР МО України нагадує: за кожен воєнний злочин, вчинений проти українського народу, буде справедлива відплата", — ідеться у заяві відомства.

На порталі з даними про воєнних злочинців РФ є детальна інформація про Шейнова. Росіянин закінчив Саратовське військове училище, живе у Саратова за адресою вул. Батавіна, буд. 12, кв. 266.

Удар по Охматдиту - домашня адреса військового РФ Дениса Шейнова Фото: Скриншот

ГУР також встановило номер паспорта Шейнова та розповіло про деталі військової служби. У послужному списку — перебування у Сирії з 2018 року та виконання "спеціальних завдань". Майор РФ настільки "якісно" працював, що з 2015 по 2000 роки отримав три нагороди — за "доблєсть", за "відмінну службу", за бої в Сирії.

Удар по Охматдит — деталі

Зазначимо, рік тому, 8 липня, ЗС РФ вдарили по дитячій лікарні "Охматдит" у центрі Києва. Російське командування використало ракети Х-101, які повністю зруйнували один з корпусів медзакладу. Крім того, основне багатоповерхове приміщення отримало серйозні пошкодження: винесло рами зі склом, пошкоджено устаткування в операційних та у палатах, розтрощено двері та меблі. У лікарні на момент удару перебувало 627 осіб, яких працівники намагались врятувати у сховищах.

Внаслідок ракетного удару десятки людей (онкохворі діти, батьки, медпрацівники) отримали поранення, одна дитина загинула. Тим часом медіа The New York Times повідомило, що всередині ракет РФ відшукали західні компоненти, які потрапили на російську територію попри санкції.

Нагадуємо, у травні 2025 року росЗМІ розповіли про раптову смерть воєнного злочинця Гурцієва, причетного до бомбардування Маріуполя. У липні стався вибух в окупованому Луганську і загинув колаборант, який з 2014 року працював на РФ.