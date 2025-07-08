С условиями 4-звездочного хостела: в Украине создали полигон для подготовки студентов

В Министерстве образования и науки Украины предлагают заменить обязательную базовую общую военную подготовку студентов курсом "Основы национального сопротивления". Практическую часть будут проходить на специально созданных для этого базах с относительно комфортными условиями.

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По словам министра образования и науки Оксена Лисового, один полигон для преподавания студентам практической части "Основ национального сопротивления" уже создан в одной из областей Украины. В эфире "Радио Хартия" он сообщил, что база является достаточно безопасной и уже готова принимать молодежь со всей Украины.

Оксен Лисовой рассказал о полигонной части курса "Основы национального сопротивления" для студентов. На видео с 24:47.

Министр отметил, что на полигоне для студентов создавали комфортные условия, чтобы не "отпугнуть" молодых людей военными реалиями.

"Это хорошие условия, скажем так, четырехзвездочного хостела, для того, чтобы не напугать сразу молодежь, а наоборот постепенно углублять их в такой "бомж-стайл", в котором мы немножко жили во время боевых действий", — пояснил Оксен Лисовой.

По его словам, "Основами национального сопротивления" сейчас в рабочем порядке называется измененная версия интеграции в университеты школьного предмета "Защита Украины". Практическая часть курса будет предусматривать лагеря на соответственно подготовленных базах.

"Полигонную часть было бы желательно проводить очно, и конечно, не в Харькове. здесь очевидно, что для этого нужно использовать базы, которые уже создаются для этой цели", — отметил глава МОН.

БЗВП для студентов в Украине: что известно

В январе 2025 года в Министерстве обороны Украины сообщали, что студенты в Украине будут проходить БЗВП с 1 сентября. В ведомстве объясняли, что курс должен состоять из теории и практической части, которую будут преподавать в специальных учебных центрах ВСУ.

Заместитель министра образования Михаил Винницкий в интервью 2 июля отметил, что из-за коррупционных рисков не поддерживает идею заставить 120 тысяч студентов проходить БЗВП. Он рассказал, что в Украине уже зарегистрировали законопроект, который отменит обязательную военную подготовку в вузах и взамен предложит студентам курс "Основы национального сопротивления" и другие существенные изменения.

В Минобразования и науки 3 июля отмечали, что закон еще не принят и сейчас вопрос о том, будет ли введена обязательная БЗВП для студентов вузов, остается открытым.