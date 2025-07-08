З умовами 4-зіркового хостела: в Україні створили полігон для підготовки студентів

В Міністерстві освіти і науки України пропонують замінити обов'язкову базову загальну військову підготовку студентів курсом "Основи національного спротиву". Практичну частину проходитимуть на спеціально створених для цього базах з відносно комфортними умовами.

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За словами міністра освіти і науки Оксена Лісового, один полігон для викладання студентам практичної частини "Основ національного спротиву" вже створено в одній з областей України. В ефірі "Радіо Хартія" він повідомив, що база є достатньо безпечною і вже готова приймати молодь з усієї України.

Оксен Лісовий розповів про полігонну частину курсу "Основи національного спротиву" для студентів. На відео з 24:47.

Міністр зазначив, що на полігоні для студентів створювали комфортні умови, щоб не "відлякати" молодих людей військовими реаліями.

"Це хороші умови, скажемо так, чотиризіркового хостела, для того, щоб не налякати одразу молодь, а навпаки поступово заглиблювати їх в такий "бомж-стайл", в якому ми трошки жили під час бойових дій", — пояснив Оксен Лісовий.

За його словами, "Основами національного спротиву" наразі в робочому порядку називається змінена версія інтеграції до університетів шкільного предмета "Захист України". Практична частина курсу передбачатиме таборування на відповідно підготовлених базах.

"Полігонну частину було б бажано проводити очно, і звичайно, не в Харкові. тут очевидно, що для цього потрібно використовувати бази, які вже створюються для цієї мети", — зазначив очільник МОН.

БЗВП для студентів в Україні: що відомо

В січні 2025 року в Міністерстві оборони України повідомляли, що студенти в Україні проходитимуть БЗВП з 1 вересня. У відомстві пояснювали, що курс має складатися з теорії та практичної частини, яку викладатимуть у спеціальних навчальних центрах ЗСУ.

Заступник міністра освіти Михайло Винницький в інтерв'ю 2 липня зазначив, що через корупційні ризики не підтримує ідею змусити 120 тисяч студентів проходити БЗВП. Він розповів, що в Україні вже зареєстрували законопроєкт, який скасує обов'язковий військовий вишкіл у вишах і натомість запропонує студентів курс "Основи національного спротиву" та інші суттєві зміни.

У Міносвіти і науки 3 липня зазначали, що закон ще не ухвалено та наразі питання про те, чи буде запроваджено обов'язкову БЗВП для студенітв вишів, лишається відкритим.