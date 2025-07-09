"Действительно большое количество": россияне стянули более 100 тысяч бойцов на одно направление (видео)

Летнее наступление ВС РФ должно было быть сосредоточено на трех направлениях, но на одном план по продвижению провалился, а на другом несмотря на старания враг желаемых результатов не имеет. Теперь Россия сфокусировалась на районе Покровска, где применяет "все, что имеет".

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"У нас абсолютно сейчас выделились два главных направления", — отметил представитель Оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" Виктор Трегубов в эфире "Суспільне" 9 июля.

Он сообщил, что речь идет о восточной части Покровского направления, особенно район Покровск — Константиновка, и Новопавловское направление, где оккупанты хотят выйти на административную границу между Донецкой и Днепропетровской областями. И там, и там "очень горячо".

Также ВС РФ несколько активизировались на Лиманском направлении. Однако в целом количество боестолкновений по направлениям заметно снизилось, ведь ВС РФ делают акцент именно на Покровском и Новопавловском. Трегубов отметил, что в районе Покровска ситуация действительно сложная. А вот информацию о продвижениях врага к Днепровщине постоянно приходится опровергать, в частности село Дачное полностью контролируют Силы обороны несмотря на вражеские заявления.

На Новопавловском направлении зона давления — широкая, она включает практически все населенные пункты на административной границе. В то же время на Покровском направлении сосредоточено более 100 тысяч человек российского личного состава.

"Это, собственно, и является основной частью их так называемой летней кампании. Она у них там из трех частей должна была состоять", — пояснил спикер.

Он уточнил, что речь идет о Сумском, Новопавловском и Покровском направлениях. Однако на Сумщине вражеский план полностью провалился, а в районе Новопавловки — оккупанты "очень стараются", но тоже не выполняют план.

"И вот Покровское направление, на которое в нашей зоне ответственности сброшены основные усилия. Собственно, делается все, чтобы их там сдерживать, хотя это трудно. Там действительно большое количество россиян", — добавил Трегубов.

Он рассказал, что для наступления враг привлекает легкую и реже тяжелую технику, интенсивно применяет КАБы и авиацию всех видов.

"Поэтому там как раз фактически применяется все, что они имеют", — подчеркнул представитель "Хартии".

По его словам, в северной части зоны ответственности группировки ВС РФ пытаются давить в направлении Волчанска, но они "застряли там достаточно давно". Сам город — полностью уничтожен, но дальше продвинуться захватчикам не удается. Военный предположил, что цель этого давления — вытянуть туда часть украинских сил.

Напомним, в The New York Times сообщили, что у ВСУ возникли проблемы с эвакуацией раненых под Константиновкой. Отмечалось, что российские оккупанты взяли город в "клещи".

Фокус передавал, что данные DeepState свидетельствуют о продвижении ВС РФ на Лиманском и Краматорском направлениях. В Генштабе сообщали о 19 вражеских атаках на Лиманском направлении за сутки.