"Справді велика кількість": росіяни стягнули понад 100 тисяч бійців на один напрямок (відео)

Літній наступ ЗС РФ мав бути зосереджений на трьох напрямках, але на одному план щодо просування провалився, а на іншому попри старання ворог бажаних результатів не має. Тепер Росія сфокусувалася на районі Покровська, де застосовує "усе, що має".

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"У нас абсолютно зараз виокремилися два головні напрямки", — зауважив речник Оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця" Віктор Трегубов в ефірі "Суспільне" 9 липня.

Він повідомив, що йдеться про східну частину Покровського напрямку, особливо район Покровськ — Костянтинівка, та Новопавлівський напрямок, де окупанти хочуть вийти на адміністративний кордон між Донецькою та Дніпропетровською областями. І там, і там "дуже гаряче".

Також ЗС РФ дещо активізувались на Лиманському напрямку. Однак загалом кількість боєзіткнень по напрямках помітно знизилась, адже ЗС РФ роблять акцент саме на Покровському і Новопавлівському. Трегубов зауважив, що в районі Покровська ситуація дійсно складна. А от інформацію щодо просувань ворога до Дніпровщини постійно доводиться спростовувати, зокрема село Дачне повністю контролюють Сили оборони попри ворожі заяви.

На Новопавлівському напрямку зона тиску — широка, вона включає практично усі населені пункти на адміністративному кордоні. Водночас на Покровському напрямку зосереджено понад 100 тисяч осіб російського особового складу.

"Це, власне, і є основною частиною їхньої так званої літньої кампанії. Вона у них там з трьох частин мала складатися", — пояснив речник.

Він уточнив, що йдеться про Сумський, Новопавлівський та Покровський напрямки. Однак на Сумщині ворожий план повністю провалився, а в районі Новопавлівки — окупанти "дуже стараються", але теж не виконують план.

"І от Покровський напрямок, на який у нашій зоні відповідальності скинуті основні зусилля. Власне, робиться усе, щоб їх там стримувати, хоча це важко. Там справді велика кількість росіян", — додав Трегубов.

Він розповів, що для наступу ворог залучає легку та рідше важку техніку, інтенсивно застосовує КАБи й авіацію усіх видів.

"Тому там якраз фактично застосовується усе, що вони мають", — підкреслив представник "Хартії".

З його слів, у північній частині зони відповідальності угрупування ЗС РФ намагаються тиснути в напрямку Вовчанська, але вони "застрягли там досить давно". Саме місто — повністю знищене, але далі просунутись загарбникам не вдається. Військовий припустив, що мета цього тиску — витягнути туди частину українських сил.

Нагадаємо, у The New York Times повідомили, що у ЗСУ виникли проблеми з евакуацією поранених під Костянтинівкою. Зазначалось, що російські окупанти взяли місто у "кліщі".

Фокус передавав, що дані DeepState свідчать про просування ЗС РФ на Лиманському та Краматорському напрямках. У Генштабі повідомляли про 19 ворожих атак на Лиманському напрямку за добу.