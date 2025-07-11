Удар по Курской области: еще двое офицеров пополнили перечень погибшего командования 155 бригады ВС РФ (фото)

В результате удара по Коренево Курской области, который состоялся 2 июля, количество погибшего командования 155 бригады морской пехоты Тихоокеанского флота возросло: идентифицированы имена еще двух уничтоженных офицеров — это полковник Сергей Ильин и полковник Леонид Башкардин.

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Перечень уничтоженных в результате удара по Коренево 2 июля также состоит из еще двух офицеров, в том числе заместителя командующего ВМС РФ Михаила Гудкова. Новые имена идентифицировали аналитики проекта Russian Officers Killed in Ukraine в сети X 10 июля.

Сейчас перечень идентифицированных погибших офицеров бригады ВС РФ в результате удара по Коренево имеет следующий вид:

генерал-майор Михаил Евгеньевич Гудков, заместитель командующего ВМС РФ;

полковник Нариман Шамсутдинович Шихалиев, заместитель Гудкова;

полковник Сергей Юрьевич Ильин, командир бригады;

полковник Леонид Викторович Башкардин, начальник штаба бригады.

Скриншот | ликвидированы офицеры 155 бригады морской пехоты ВС РФ

Сама 155 бригада морской пехоты ВС РФ указом, подписанным президентом России Владимиром Путиным 6 июля, теперь носит имя погибшего заместителя главнокомандующего ВМФ РФ Михаила Гудкова.

Скриншот | указ о присвоении 155 бригаде имени Михаила Гудкова

Удар ВСУ по Коренево 2 июля: что известно о последствиях

В результате удара по Коренево Курской области, случившегося 2 июля, было ликвидировано почти все командование 155 бригады морской пехоты Тихоокеанского флота. Это тяжелая потеря для российской армии, сообщил в комментарии "24 каналу" генерал-лейтенант и военный эксперт Игорь Романенко.

По словам военного, россиянам понадобится определенное время для восстановления бригады: новому руководству нужно будет "зайти в район выполнения" своей задачи, наладить работу штаба, управления и тому подобное. В то же время Романенко подчеркнул, что операция была проведена на "высоком уровне".

155 бригада морской пехоты Тихоокеанского флота в последнее время находилась в Курской области. Ранее ее замечали в Новоселках, а также военных бригады перебрасывали еще на несколько направлений фронта.

Отметим, что гибель в результате удара по Коренево Михаила Гудкова в России подтвердили еще 3 июля, отметив, что вместе с ним также погиб его друг Нариман Шихалиев.

Напомним, 10 июля госсекретарь США Марко Рубио озвучил информацию о погибших российских военных с начала 2025 года: она достигла 100 тысяч солдат.