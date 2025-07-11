Удар по Курській області: ще двоє офіцерів поповнили перелік загиблого командування 155 бригади ЗС РФ (фото)

Внаслідок удару по Коренево Курської області, що відбувся 2 липня, кількість загиблого командування 155 бригади морської піхоти Тихоокеанського флоту зросла: ідентифіковано імена ще двох знищених офіцерів — це полковник Сергій Ільїн та полковник Леонід Башкардін.

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Перелік знищених внаслідок удару по Коренево 2 липня також складається зі ще двох офіцерів, зокрема заступника командувача ВМС РФ Михайла Гудкова. Нові імена ідентифікували аналітики проєкту Russian Officers Killed in Ukraine у мережі X 10 липня.

Наразі перелік ідентифікованих загиблих офіцерів бригади ЗС РФ внаслідок удару по Коренево має наступний вигляд:

генерал-майор Михайло Євгенович Гудков, заступник командувача ВМС РФ;

полковник Наріман Шамсутдінович Шихалієв, заступник Гудкова;

полковник Сергій Юрійович Ільїн, командир бригади;

полковник Леонід Вікторович Башкардін, начальник штабу бригади.

Скриншот | ліквідовані офіцери 155 бригади морської піхоти ЗС РФ

Сама 155 бригада морської піхоти ЗС РФ указом, підписаним президентом Росії Володимиром Путіним 6 липня, тепер має ім'я загиблого заступника головнокомандувача ВМФ РФ Михайла Гудкова.

Скриншот | указ про присвоєння 155 бригаді імені Михайла Гудкова

Удар ЗСУ по Коренево 2 липня: що відомо про наслідки

Внаслідок удару по Коренево Курської області, що трапився 2 липня, було ліквідовано майже все командування 155 бригади морської піхоти Тихоокеанського флоту. Це важка втрата для російської армії, повідомив у коментарі "24 каналу" генерал-лейтенант та військовий експерт Ігор Романенко.

За словами військового, росіянам знадобиться певний час для відновлення бригади: новому керівництву потрібно буде "зайти на район виконання" свого завдання, налагодити роботу штабу, управління тощо. Водночас Романенко підкреслив, що операцію було проведено на "високому рівні".

155 бригада морської піхоти Тихоокеанського флоту останнім часом перебувала у Курській області. Раніше її помічали у Новосілках, а також військових бригади перекидали ще на кілька напрямків фронту.

Зазначимо, що загибель внаслідок удару по Коренево Михайла Гудкова у Росії підтвердили ще 3 липня, зазначивши, що разом із ним також загинув його друг Наріман Шихалієв.

Нагадаємо, 10 липня держсекретар США Марко Рубіо озвучив інформацію про загиблих російських військових з початку 2025 року: вона сягнула 100 тисяч солдатів.