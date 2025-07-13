Украину атаковали "Шахеды": 20 российских беспилотников попали в цели, — ВС ВСУ

В течение суток 12-13 июля Вооруженные силы Российской Федерации запустили по Украине 60 ударных беспилотников "Шахед" и дронов-имитаторов различных типов. Треть БПЛА попали в цели.

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Российские БПЛА, в том числе до 40 "Шахедов", атаковали Украину со стороны Курска и Миллерово, сообщили Воздушные силы Вооруженных сил Украины.

Силы ПВО сбили 20 дронов РФ Фото: Воздушные силы ВСУ

Днем оккупанты запустили более 20 "Шахедов" по тыловым регионам. Ночью под атакой оказались прифронтовые территории Донецкой, Сумской и Днепропетровской областей.

К отражению удара были привлечены авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, а также мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

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По предварительным данным, силы ПВО сбили 20 вражеских "Шахедов" на севере, востоке, западе и в центре страны. Еще 20 дронов-имитаторов были обезврежены средствами радиоэлектронной борьбы (РЭБ). При этом зафиксировано попадание 20 БПЛА в 5 локациях.

Напомним, утром 12 июля ВС РФ нанесли массированный удар по Харькову управляемыми авиационными бомбами (КАБ) и боевыми беспилотниками. В результате обстрела пострадала в частности жилая застройка в одном из районов, власти сообщают о пострадавших.

Фокус также сообщал, что ночью 12 июля российская армия нанесла массированный удар "Шахедами". БПЛА заходили в воздушное пространство Украины с северо-востока, востока и юга, двигаясь через центральные регионы в западном направлении.