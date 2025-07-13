Україну атакували "Шахеди": 20 російських безпілотників влучили в цілі, – ПС ЗСУ

Протягом доби 12-13 липня Збройні сили Російської Федерації запустили по Україні 60 ударних безпілотників «Шахед» і дронів-імітаторів різних типів. Третина БПЛА влучили в цілі.

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Російські БПЛА, у тому числі до 40 "Шахедів", атакували Україну зі сторони Курську та Міллерово, повідомили Повітряні сили Збройних сил України.

Сили ППО збили 20 дронів РФ Фото: Повітряні сили ЗСУ

Вдень окупанти запустили понад 20 "Шахедів" по тилових регіонах. Вночі під атакою опинилися прифронтові території Донецької, Сумської та Дніпропетровської областей.

До відбиття удару було залучено авіацію, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, а також мобільні вогневі групи Сил оборони України.

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За попередніми даними, сили ППО збили 20 ворожих "Шахедів" на півночі, сході, заході та в центрі країни. Ще 20 дронів-імітаторів було знешкоджено засобами радіоелектронної боротьби (РЕБ). При цьому зафіксовано влучання 20 БПЛА у 5 локаціях.

Нагадаємо, зранку 12 липня ЗС РФ завдали масованого удару по Харкову керованими авіаційними бомбами (КАБ) та бойовими безпілотниками. Внаслідок обстрілу постраждала зокрема житлова забудова в одному з районів, влада повідомляє про постраждалих.

Фокус також повідомляв, що уночі 12 липня російська армія завдала масованого удару "Шахедами". БПЛА заходили у повітряний простір України з північного сходу, сходу та півдня, рухаючись крізь центральні регіони у західному напрямку.