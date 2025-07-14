Из-за дефицита пороха: в Одесской области выращивают хлопчатник, что может изменить оборонную политику Украины

В Бессарабии обильно цветет рядом с гранатом и инжиром хлопчатник: универсальное растение, родом из Центральной Америки, прекрасно прижилось на юге Украины. Разнообразные сферы применения хлопчатника могут изменить как аграрную, так и оборонную сферу страны, особенно в условиях дефицита пороха.

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Волокна хлопчатника применяются для производства тканей, ваты, картона и даже лакокрасочной продукции. Однако в условиях полномасштабной войны России против Украины ценной от выращивания хлопчатника является нитроцеллюлоза, которая является основой в производстве пороха. Об этом рассказали в ТСН.

Ориентировочно 7 тысяч снарядов ежедневно на поле боя используют украинские артиллеристы: каждый из них требует 12 килограммов пороха. И военным нужен качественный порох.

Дефицит пороха стал глобальной мировой проблемой: лидерами по производству стали именно те страны и предприятия, которые успешно выращивают хлопок. Другие же стоят в очереди за сырьем, поэтому украинский агросектор решил действовать

Как в Одесской области выращивают хлопчатник

Getty Images | сбор хлопчатника

Климат Украины в последнее время претерпел весомые изменения, что позволило хлопчатнику вернуться на юг, в степи Бессарабии. Однако всего два года назад о хлопчатнике люди знали только из интернет-источников или книг, поскольку когда-то эту культуру у нас выращивали довольно массово. Все изменилось из-за того, что хлопчатник требовал много рабочей силы.

"С изменением климата хлопчатник — это наше будущее", — рассказала общественный деятель Алла Стоянова.

Сейчас поля с хлопчатником в Бессарабии — экспериментальные. Здесь круглосуточно работают исследователи, чтобы выяснить, сможет ли такая культура дать Украине хорошее сырье. Первые результаты довольно обнадеживающие, утверждают эксперты: урожайность за первый год составила 2,5 тонны с гектара, и это при том, что у лидера по выращиванию — Китая — результат составляет 3 тонны на гектар.

Украинским аграриям пока приходится работать с хлопчатником вручную. Однако украинцы только в начале пути по выращиванию и обработке этой культуры.

Урожай хлопчатника собирают в Украине постепенно и передают на экспертизу в Минобороны и Минстратегпром. Лаборатории в свою очередь определяют, пригодно ли волокно для изготовления качественного пороха. Предварительные оценки Министерства агрополитики свидетельствуют о том, что в Украине потенциально можно засеять до 10 тысяч гектаров хлопка.

Напомним, 13 июля в Forbes рассказали, что в Украине создали патроны "Горошек" для сбивания БпЛА.

Также 13 июля эксперт рассказал, что на фронте заметили новые российские дроны, которые атакуют технику ВСУ.