Через дефіцит пороху: на Одещині вирощують бавовник, що може змінити оборонну політику України

У Бессарабії рясно квітне поруч із гранатом та інжиром бавовник: універсальна рослина, що родом із Центральної Америки, чудово прижилася на півдні України. Різноманітні сфери застосування бавовника можуть змінити як аграрну, так і оборонну сферу країни, особливо в умовах дефіциту пороху.

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Волокна бавовника застосовуються для виробництва тканин, вати, картону та навіть лакофарбової продукції. Однак в умовах повномасштабної війни Росії проти України найціннішою від вирощування бавовника є нітроцелюлоза, що є основою у виробництві пороху. Про це розповіли у ТСН.

Орієнтовно 7 тисяч снарядів щоденно на полі бою використовують українські артилеристи: кожен із них потребує 12 кілограмів пороху. І військовим потрібен якісний порох.

Дефіцит пороху став глобальною світовою проблемою: лідерами з виробництва стали саме ті країни та підприємства, що успішно вирощують бавовник. Інші ж стоять у черзі за сировиною, тож український агросектор вирішив діяти

Як на Одещині вирощують бавовник

Getty Images | збір бавовника

Клімат України останнім часом зазнав вагомих змін, що дозволив бавовнику повернутися на південь, у степи Бессарабії. Однак лише два роки тому про бавовник люди знали лише з інтернет-джерел чи книг, оскільки колись цю культуру у нас вирощували доволі масово. Все змінилося через те, що бавовник потребував багато робочої сили.

"Зі зміною клімату бавовник — це наше майбутнє", — розповіла громадська діячка Алла Стоянова.

Наразі поля з бавовником у Бессарабії — експериментальні. Тут цілодобово працюють дослідники, аби з'ясувати, чи зможе така культура дати Україні хорошу сировину. Перші результати доволі обнадійливі, стверджують експерти: врожайність за перший рік склала 2,5 тонни з гектара, і це при тому, що у лідера з вирощування — Китаю — результат становить 3 тонни на гектар.

Українським аграріям поки доводиться працювати з бавовником вручну. Однак українці лише на початку шляху з вирощування та оброблення цієї культури.

Урожай бавовника збирають в Україні поступово та передають на експертизу до Міноборони та Мінстратегпрому. Лабораторії своєю чергою визначають, чи придатне волокно для виготовлення якісного пороху. Попередні оцінки Міністерства агрополітики свідчать про те, що в Україні потенційно можна засіяти до 10 тисяч гектарів бавовни.

Нагадаємо, 13 липня у Forbes розповіли, що в Україні створили патрони "Горошок" для збиття БпЛА.

Також 13 липня експерт розповів, що на фронті помітили нові російські дрони, які атакують техніку ЗСУ.