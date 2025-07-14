Из-за операции "Паутина": РФ активно строит укрытия на своих авиабазах, но не везде, — ISW (снимки)

После блестящей операции СБУ "Паутина", которая уничтожила ряд российских военных самолетов, россияне начали активное строительство защитных сооружений на авиабазах. По меньшей мере 10 укрепленных бункеров с грунтовым покрытием, 12 бетонных сооружений бункерного типа без грунтового покрытия и 8 зданий ангарного типа россияне возвели только на авиабазе "Халино" в Курской области.

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Кроме того, авиабазу "Халино" россияне построили укрепленные ангары, опасаясь вероятных повторных атак по аэродрому. Об активном строительстве в России рассказали аналитики американского Института изучения войны в своей сводке за 13 июля.

Спутниковые снимки авиабазы Халино, полученные компанией "Планет Лабс" 27 июня, также подтверждают сообщение Frontelligence.

Спутниковый снимок авиабазы "Халино", Курская область

Строительство россияне запустили и на территории временно оккупированного Крыма. Там в частности на авиабазе "Саки" появились два бетонных сооружения в виде бункеров, а также бетонные укрытия для самолетов.

Спутниковый снимок авиабазы "Саки", Крым

Другая ситуация с авиабазой в оккупированном Джанкое: пока спутниковые снимки не иллюстрируют никаких изменений.

Зато спутниковые снимки иллюстрируют, что на авиабазах "Белая" в Иркутской области и аэродроме "Оленья" в Мурманской области до сих пор находятся обломки уничтоженных в результате операции "Паутина" российских самолетов.

Российские военные блогеры и чиновники продолжают обвинять военное руководство РФ в неспособности защитить инфраструктуру от атак украинских беспилотников.

Доподлинно неизвестно, по каким именно причинам после трех лет войны россияне взялись за строительство защитных сооружений на своих авиабазах. Однако аналитики считают, что это связано именно с операцией "Паутина". Именно из-за этой военной операции Украины РФ также спрятала свои самолеты Ту-160 на Чукотке, выбрав территорию, куда не сможет добраться фура, поскольку там нет дороги.

Напомним, 30 июня Фокус выяснял, зачем Россия наращивает производство на Казанском заводе и как это связано с операцией "Паутина".

Также 6 июня в Reuters сообщили, что США подсчитали потери российских военных самолетов в результате операции "Паутина".